Béres Alexandra: a mozgást gyermekkorban kell megszerettetni, mert felnőttként már nehezebb

Béres Alexandrát valószínűleg senkinek sem kell bemutatni. Fitness világbajnokként, és válogatott curlingesként száll síkra a mozgásszegény életmód ellen és motivál mindenkit: ideje felállni a karosszékből.

A fitt-térítő Fejér megyében is többször járt már. Legutóbb éppen a május végi Gyermeknap kapcsán fordult meg több megyei iskolában, ahol közös mozgásra várta a diákokat. Az egyik ilyen alkalommal beszélgettünk vele.

– Miért szeret gyerekeknek edzést tartani?

– Mivel nekem is van egy 4 és egy 9 éves gyermekem, szeretem is őket, de úgy gondolom ebben a korban dől el minden. Ha gyerekként megszeretik a mozgást, az később a szokásukká tud válni. Ebben azonban nagyon nagy felelőssége van a szülőknek, ugyanis ők adják meg a lehetőséget – a gyerek egyedül nem tud elmenni a foglalkozásokra, edzésekre. Ám ha a szülő rendszeresen elviszi, akkor az is kiderülhet, miben tehetséges a gyerek. Ha viszont gyerekkorban nem kötődik meg ez a fajta „ismeretség” a sporttal, nagy eséllyel később sem fog, mert felnőttkorban sokkal nehezebb új szokásokat kialakítani, így a sportra rákattani is.

– Mivel lehet a gyerekeket kirobbantani a számítógép elől? Ez ma igen nagy kihívás.

– Ez is a felnőtteken múlik. Szülőként meg kell tudni hozni azt a döntést, hogy kikapcsolom a gépet. Nyilván, a mai világban mindenkinek tudni, ismerni kell a modern eszközöket használatát, de nem árt megszabni a határokat. Ha nincs számítógép, a gyerekek akkor is feltalálják magukat, mert unatkozó gyerek nincs, legfeljebb olyan van, aki másra vár.

– A szülői példa a mozgás terén is fontos. Mennyit mozognak ma a magyarok?

– Leginkább azt látom, hogy azok nem járnak sportolni, akik munka után hazatérve úgy érzik, jártányi erejük sincs, energiahiányosak. Pontosan nekik lenne a legnagyobb szükségük a mozgásra, mert bármennyire is meglepő, a fittségi szintjük megemelésével az energiaszintjük is megnő és többet tudnak foglalkozni magukkal, a családjukkal, akiknek többet is tudnak adni magukból. A gyerekekkel való tréningek azért is fontosak, mert ha velük meg tudom szerettetni a mozgást, ők képesek aztán az egész családot kimozdítani. A közös élményekkel pedig mindenki jól jár.

– Nem mindig olyan egyszerű elindulni edzeni…

– Az biztos, hogy amíg saját magunk nem látjuk be, hogy a mozgásnak a fontossági sorrendben előrébb kell kerülni a listánkon, addig nehezebb. De ezt mindenkinek magának kell belátnia. Én nem akarok senkit sem ráerőszakolni a mozgásra, csak segítséget kívánok nyújtani azoknak, akik elindulnak az úton. Nem vagyok térítő és nem tudok könnyebb utat sem ígérni, mert nincsenek csodaszerek, varázs módszerek, izzadás nélküli munka. A motivációnak belülről kell jönnie és ha elhatározta magát valaki, az edzők tudnak neki segíteni. De csodaedző sincs és mindenkinek más az útja is. Egyébként nem kell nagy dolgokra gondolni a mozgással kapcsolatban.

Elég, ha valaki akár lassú tempóban kocog 15 percet egyik irányba, aztán vissza. Az már fél óra mozgás az egészségéért. És ha ezt a fél órát heti háromszor-négyszer mozgásra szánják, már nagyon sokat tettek az egészségükért. Mérjék egyszer meg, mennyi időt töltenek naponta a közösségi hálókon, vagy a televízió előtt! Biztos, hogy ennek többszörösét. Fél óra nem a világ, viszont hosszú távon az életük minősége múlhat rajta.