Bábel Bábcsoport: bábozással válnak igazán kreatívvá a gyerekek

Nagyon jó hangulatú ismerkedő foglalkozásba csöppentünk bele kedden az induló, fehérvári Bábel Bábcsoportnál vendégeskedve.

A Kertalja utcai központ egyik emeleti helyiségében jön össze októbertől minden kedden az a kis társaság, amely Bábel Bábcsoport névre hallgat. A gyerekeket megcélzó foglalkozás a bábszínház eszközeit használja fel a színjátszáshoz, s ezzel tulajdonképpen hiánypótlónak számít a megyében. Az alapításról a Nemzeti Művelődési Intézet munkatársát, Rosta Helgát kérdeztük, aki mentorként támogatja a munkát. Tőle tudjuk, hogy egy nyertes pályázat révén indulhatott el a csoport.

Az alapítóknak két célja van: egyrészt az, hogy a bábozás eszközeit megismertetve bontakoztassák ki a fiatalok kreativitását, másrészt az, hogy megmutathassák magukat az országos gyermekbábos találkozón.

A szakmai tartalomért felelős fiatalok bábcsoportvezetői képzésen vesznek részt, és lesz olyan, amikor a csoport ellátogat majd a budapesti Figurina Bábszínházhoz, ahol műhelymunkán és szakmai napokon vesznek részt. Illetve érkezik bábkészítő művész, és pedagógusoknak is szerveznek bábterápiás workshopot.

A foglalkozások a drámajátékon alapulnak. Az eddigi két alkalom során a megismerkedésen, a csapat összehozásán volt a hangsúly, s ezt is sok-sok játékkal tették gördülékennyé. A kezdeti „bemelegítő körök” után mindig lesz szakmai rész is, amikor például a különféle bábtechnikákat gyakorolják, kísérleteznek az anyaggal, az eszközökkel. A csoport tagjai maguk is készítenek majd bábot, könnyebbet és nehezebbet egyaránt. Az előadni kívánt történetet maguk hozzák létre, abból kiindulva, hogy a gyerekek mit tudnak kihozni egymásból, magukból.

Lássuk még, kiktől is tanulhatnak a fiatalok, kik hozzák össze a társaságot!

Főglein Fruzsina három éve végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetem bábszínész szakán. Az egyetem után a győri Vaskakas Bábszínház társulatához szerződött, majd szabadúszó lett. Számos bábtechnikával dolgozott már, és célja, hogy a gyerekek felfedezzék, mi minden lehet báb, s hogy mennyi mindent jelenthet az, ami látszólag élettelen, és hogyan lehet életre kelteni.

Körmendi Kristóf a gimnáziumi éveit Székesfehérváron töltötte, itt szeretett bele a színház világába. A közönség több utcai produkcióban is láthatta, 2016-tól 2019-ig pedig alkalmazott színészként dolgozott a Vörösmarty Színházban. Ezután Bodajkon foglalkozott általános iskolai drámacsoporttal drámatanárként. Csikász Ágnes tanulmányait a Pesti Magyar Színiakadémián, majd a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szak drámajátékos szakirányán végezte. Most a MASZK Egyesület tanára, a MUS-E Magyarország Közhasznú Egyesületnél alsó tagozatos hátrányos helyzetű gyerekeknek tart művészeti órákat. Hlinyánszky Doma a kápolnásnyéki gimnázium drámatagozatára járt, ahol színházi ismereteket és tapasztalatokat szerzett. Jelenleg másodéves hallgató a Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor szakán. Kertész Ádám az ELTE magyar és színháztudomány szakos hallgatója, szintén foglalkozik drámapedagógiával. Hun Balázs sokáig a Teleszterion Színház által működtetett fehérvári drámacsoport tagja volt, aztán Bodajkon vezetett színjátszókört Kristóffal. Ágnes és Doma a martonvásári csoportot vezetik.

Ők azok tehát, akik szívvel-lélekkel dolgoznak azért, hogy igazán jó csapat alakuljon ki, ahol kibontakozhat a fantázia és létrejöhet egy közösen kitalált, megalkotott, színpadra alkalmas bábelőadás.