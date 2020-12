Az ünnepi étkezések kihívást jelentenek a cukorbetegek számára

Az ünnepi időszakban a legtöbben felfüggesztik egészséges életmódjukat és átadják magukat a gasztronómiai élvezeteknek. A cukorbetegek azonban a karácsonyi lakomák alatt sem feledkezhetnek meg a diétáról és a vércukorszintjükről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Az egészséges táplálkozás és a megfelelő étkezés fontos része a diabétesz kezelésének és a vércukorszint-szabályozásnak. Erre az ünnepek alatt ugyanúgy, vagy még jobban oda kell figyelni, mint az év többi napján. Ahhoz, hogy a betegek ne csábuljanak el az ünnepi asztalnál, nagyon fontos a fegyelem és az előretervezés. Jöjjön néhány tipp az ünnepi időszakra!

Készítsenek étkezési tervet, de ne akkor, amikor éhesek, mert így könnyen túlzásokba eshetnek! A terv készítésekor ne feledkezzenek meg az alkoholos italokról sem! Az alkohol fogyasztását is előre meg kell tervezni és pontosan be kell osztani, mert ezeknek magas lehet a kalória- és szénhidráttartalmuk, ezért megemelhetik a vércukorszintet, de adott esetben szerepük lehet az alacsony vércukorszinttel járó rosszullét kialakulásában is. Az étkezési tervet érdemes megosztani a családtagokkal is, hogy olyan ételeket kínáljanak, amelyek az önök tervében is szerepelnek és amelyeket bátran fogyaszthatnak.

Ügyeljenek arra, hogy minden étkezésben legyenek olyan zöldségek, melyek minimális mennyiségű keményítőt tartalmaznak, ugyanakkor hozzájárulnak a megfelelő szénhidrátbevitelhez, és ahhoz, hogy a teltségérzet tovább megmaradjon! Tökéletes köret lehet az ünnepi menünél például a brokkoli, a kelbimbó, a karfiol vagy a paraj!

Az ünnepek alatt igazán nagy kihívást jelent a folyamatos evés elkerülése, de amennyire lehet, kerüljék a nassolást! Amikor úgy érzik, bekapnának valamit, próbálják meg elterelni a figyelmüket, vagy igyanak meg egy pohár vizet, esetleg egy csésze teát! Természetesen megesik, hogy nem mindig sikerül betartani az étkezési tervet és engednek egy-egy finom falat csábításának, azonban próbáljanak arra törekedni, hogy ebből semmiképpen ne alakuljon ki rendszer! Ha önök a vendéglátók, amikor mindenki befejezte az étkezést, minél hamarabb szedjék le az asztalt, hogy ne maradjon szem előtt a kísértés!

Az ünnepi időszak alatt érdemes több vércukorszintmérést beiktatni, hogy még időben észrevegyék a vércukorszint ingadozását. Az ünnepi rohanásban könnyen meg lehet feledkezni a gyógyszerek bevételéről, aminek akár súlyos következményei is lehetnek. Ezért mindig ügyeljenek arra, hogy a megszokott időben adják vagy vegyék be gyógyszereiket! Ha látogatóba mennek, gyógyszereiket ne hagyják az autóban, a legtöbb készítménynek ugyanis nem tesz jót a szélsőséges hőmérséklet!

Végül ne feledjék, mozgásra ilyenkor is szükség van, és bár nehezebb rávennie az embernek magát arra, hogy sportoljon, sokat segít, ha az egész család együtt játszik vagy sétál!