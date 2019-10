Az SMR henger csodákra képes

Az SMR – self-myofascial release – henger nem újdonság az edzőtermekben, de még mindig viszonylag kevesen tudják, mire is jó igazán és hogyan kell használni ezt az önmasszázs eszközt.

Ha némileg tudományosan akarunk a dolgok mögé nézni, először azt a kérdést kell feltennünk: mi az a fascia? Ha fogtak már a kezükben nyers csirkehús, tudják, hogy van rajta egy igen vékony, szinte átlátszó, csúszós réteg – na, az a fascia. És most jöjjön a tudományos ismeretetés:

A mindent behálózó fascia

– Az emberi test leggyakoribb szövetfélesége a kötőszövet, amelynek egyik fajtája az úgynevezett fascia, ami a teljes testet körülveszi, beburkolja az izmokat és mint egy pókháló, összefüggő rendszert alkot. Amellett, hogy mindent mindennel összekötve biztosítja a helyes mozgásláncok kialakulását, fontos szerepet játszik a tápanyagellátásban is – magyarázta Hegedűs Ágota, tréner, aki foglalkozásai, edzései során szívesen használja az SMR hengert élsportolók esetében is. Az orvostudomány csak néhány évtizede kezdett foglalkozni a fasciával és fedezte fel, hogy annak ugyanolyan fontos szerepe van a mozgásban, mint az izmoknak. Ma már azt is tudjuk, hogy ha sérült, feszes akkor korlátozza a mozgásunkat és fájdalmat is okozhat. A tréner mindjárt példát is mondott erre – a deréknál található széles ágyéki pólya, latinul fascia thoracolumbalis megvastagodása sok olyan derékfájás hátterében áll, amelynek nincs szervileg kimutatható oka. Ám ha SMR hengert használ valaki, netán egy kifejezetten erre a területre koncentráló masszázsterápiára jár (FDM), állapotában látványos javulás következik be.

Fontos a szakszerűség

– Az SMR henger nem csak az izmokat, hanem a kötőszöveteket is átmasszírozza. Az „önmasszázs” hatására csökken az izmok és a fascia feszessége, javul a szövetek anyagcseréje, ami elősegítheti a szövetek gyorsabb regenerációját. Kaptam már olyan visszajelzést is, hogy eltűntette a narancsbőrt – mesélte Ágota, akitől természetesen a henger használatával kapcsolatban is kértem útmutatást. Fontos a rendszeres, de nem túlzásba vitt hengerezés, ami azt jelenti, hogy hetente 1-2-szer kell rászánni 20-25 percet. A mindennapos használata azonban ellenjavalt, az sem jó, ha a kötőszöveteket túlságosan fellazítjuk. Viszont kiválóan alkalmazható sportolás előtti bemelegítésre, és azt követően az izmok lazítására. Nem árt odafigyelni a masszírozás sorrendjére sem: mindig lentről felfelé kell haladni a lábtól a fej irányába, először testünk elülső, majd hátsó részét, végül az oldalát hengerezzük. A hajlatokban nem használjuk a hengert, illetve a hasunkon és mellvonaltól lefelé az oldalunkon sem, mert a lengőbordák akár el is törhetnek.

Megtalálja a fájó pontokat

– A henger azért nagyon jó, mert a saját testsúlyunkkal dolgozunk rajta. A henger – szoktam mondani – nem kérdez, erősebb mint bármelyik masszőr és biztosan megtalálja az ember fájó pontját, vagyis azt a részt, amire egy kicsivel több figyelmet kell fordítani a masszírozás során. Ha valaki rászánja magát, hogy otthonra beszerezzen magának egy SMR hengert, nem árt megnézni a minőséget. Ha túl kemény a henger, a gyakorlás minimális élvezeti értékét is elveszi – mert hogy a fájó pontok mindenképpen fájnak hengerezés közben, de azért nem mindegy, mennyire – tette hozzá Ágota, aki azt is elárulta, hogy a durvább mintázatú hengerek a mélyebb szövetekre is hatással vannak, ezeket bemelegítéshez ajánlják, míg a simább felületűek inkább a felső rétegek masszírozására használhatják, például edzés utáni levezetéshez. Fontos viszont, hogy szakembertől sajátítsák el a mozgássort – ehhez elég egy-két alkalom is -, hogy ne ártsanak maguknak. És azt se felejtsük, hogy vannak ellenjavallatok is, amikor nem használhatjuk az SMR hengert: kismamáknak nem ajánlott és gyulladásos betegségek esetén sem. Utóbbit ugyanis, mivel a henger serkenti a vérkeringést, felerősíti.

Póbálja ki Ön is!

A tréner egy trükköt is mutatott arra, hogyan győződhetnek meg Önök is arról, hogy a fascia mennyire összefüggő háló: emeljék fel előre nyújtva a lábukat olyan magasra, amennyire ezt kényelmesen meg tudják tenni. Most keressék meg a fülükkel egyvonalban, az állkapcsuk felett azt a pontot, amelyet egy kis gödör jelez, amikor enyhén kinyitják a szájukat. Masszírozzák ezt a pontot az arcuk mindkét két oldalán nagyjából egy percig, majd ismételjék meg a lábemelést. Ha jól dolgoztak, centiméterekkel magasabbra tudják emelni a lábukat.