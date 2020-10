Az időskor az érett szexualitás ideje is lehet

Életünk nagyon is fontos része, házasságokat tarthat össze vagy dönthet romba. Fizikálisan és szellemileg is szükségünk van rá, ám jól csinálni nem mindenki tudja, de tanulható. Kell hozzá türelem és nem árt egy jó adag önismeret sem. Ez a szex.

21. század ide, modern felfogás és információáradat oda, ma is csak ritkán és szégyenlősen beszélünk a szexről. Az „időskori” szexről pedig még kevésbé. Pedig nagyon is létezik, és helye van az életünkben! Mire az ember elmúlik 50 éves, nagy eséllyel tökéletesen tisztában van vele, hogy kicsoda valójában, mit szeret az életben, mik a vágyai és céljai. Jó esetben pedig igaz ez a szexuális életére is.

A régi „szép” idők

– A szexuális kultúra terén az utóbbi mintegy száz évben hatalmasat változott a világ – kezdte Séllei Györgyi szexológus, mediátor. – Régen a férfi- és a női szexualitás erősen különbözött egymástól, ám nem feledhetjük, hogy abban az időben a házasságok nem szerelmi alapon köttettek. Volt egy masszív férfi és egy alig létező női szexuális kultúra. Előbbi két részre bontható: egyrészt a férfiak élvezni akarták a szexet, de ritka volt, hogy ezt otthon tették. Az örömszerzésre szakosodott hölgyeket viszont nem választották feleségnek, anyának. Tehát volt egy másik része, a házasság. Abban azonban a szex – ritka kivételtől eltekintve – egyetlen célja a gyermeknemzés volt. A másik oldalon, egy tisztességes asszonynak nem volt illendő élvezni azt, ami a hálószobában történt – adott némi történelmi hátteret a témához a szexológus.

Mindez akkor kezdett megváltozni, amikor az érzelmi alapokon kötött házasságok oldalára billent a mérleg. Az igazi robbanás aztán a 60-as években következett be, amikor a társadalmi változások eredményeként a szexuális kultúra a nők által is befolyásolható lett. Később megjelent a pornóőrület, amely a letűnt korok érzelmektől mentes prostituáltkultúrájának folytatásaként értékelhető. A szex célja azonban nem csak az örömszerzés, hanem a partnerek közötti érzelmi szálak megerősítése is. És ez a 20. század második felében, két fél egyenrangú partnerként létesített kapcsolataiban is központi helyet kapott. Séllei Györgyi szerint ritkábban bomlanak fel azok a házasságok, amelyekben a szex jól működik, még akkor is, ha az együttélés többi „lába” kissé inog. Kérdés azonban, hogyan őrizhető meg a jó szex az idő múlásával, a kapcsolatokban bekövetkező számos olyan változás után, mint például a „rózsaszín szemüveg” lehullása, vagy a férfi és a nő apává, anyává történő átlényegülése?

Ne hagyjuk veszni!

– Vannak, amik kikopnak a párok szexuális együttléteiből, és idővel ezek csak magára az aktusra szűkülnek le. Legtöbbször eltűnik a kapcsolatokból az ölelés, a csókolózás, a simogatás, az érintés és nők esetében még az is előadódhat, hogy ha nincs elég idő, vagy nem minőségi az együttlét, akkor feladják a saját örömükre való törekvést. Ilyenkor előkerül a 150 évvel ezelőtti „essünk túl rajta” mentalitás – mondta a szakember, aki azt is hozzátette, sok házasságban ebben az életszakaszban azért keres külső kapcsolatot valamelyik fél, hogy visszahozza az elvesztett, de fontos testi örömöket.

A szexualitás tanulható, de nem elméletben! Kell hozzá gyakorlás, viszont türelem és kitartás is, sőt érdemes megbeszélni partnerünkkel a tapasztalatokat, és természetesen közölni is lehet, mi magunk mire vágyunk. Követelőzni viszont tilos, mert ez a másik libidójának tönkretételéhez vezethet. Idő kell ahhoz is, hogy egy házaspár tagjai ismét férfivá és nővé lényegüljenek vissza az apaként és anyaként töltött évek után. Végül Séllei Györgyi arra is felhívta a figyelmet, nem csak a nőknek kell azon dolgozniuk, hogy ápoltak és kívánatosak legyenek és tenniük azért, hogy visszahozzák a szexualitást a kapcsolatukba, vagy hogy megtartsák annak a minőségét. Bizony, a férfiaknak is van ebben feladatuk!

Érett szexualitás

– Érdemes olyan új dolgokkal megismerkedni – pl. érzéki masszázs – amivel frissé és izgalmassá varázsolhatók az együtt töltött percek. Hangsúlyoznám az érintés fontosságát: nincs jó szex érintés nélkül! Ugyanakkor nagyon sokat kellene tanulnunk saját magunkról és a másik nem testéről is, hogy a szexualitás túlmutasson a nemi szerveken – magyarázta a szexológus, aki azt is megjegyezte, ötven felett, amikor a gyerekek már kirepültek, eljöhet az érett szexualitás ideje. És végül tegyük hozzá, a szexualitásban rengeteg dimenzió rejlik. A szex energiaforrás, a relaxáció egyik formája, élményt, örömöt ad és gyógyít is.