Mi minden olvasható le az arcunkról? Stampf Kriszta válaszol

Az Al Ferasa, magyarul arcolvasás, nagyon régi tudomány és egyben művészet is, amely a beduinoktól ered, de csak később, a szúfiknak köszönhetően vált ismerté és alkalmazhatóvá.

– Az arcok megfigyelésének, illetve a vonások rendszerezésének az alapját egyszerű cél vezérelte: a túlélés. A beduinok, a Közel-Kelet és Észak-Afrika területén élő nomád arabok. Állandó vándorlásuk során sokszor és sokfajta emberrel találkoztak, akiket szerettek volna megismerni, megérteni, de legfőképpen megtudni, hogy ellenségként, vagy barátokként kezelhetők – mesélte az arcolvasás eredetéről Stampf Kriszta, arcolvasó, tanár. A beduinok megfigyeléseit aztán a szúfik töltötték meg filozófiai tartalommal. A szúfizmus nem vallás, inkább egyfajta spirituális, az igazságot kereső életmód. A Ferasa szó azt jelenti: valaminek a mélyére tekinteni és kifürkészni annak jelentését. Ha arcolvasóhoz megy valaki, összetett elemzést kaphat a személyiségéről és az életéről.

– Az arcolvasás tudomány, ugyanis minden vonásnak megvan a maga jelentése és művészet, mert ezeket az apró darabkákat össze kell illeszteni ahhoz, hogy megtudjuk, kivel is állunk szemben valójában. A folyamatot persze nem úgy kell elképzelni, hogy valakire ránézek menet közben az utcán és máris sorolom a tulajdonságait, hiszen arcot olvasni, pontosabban alaposan megvizsgálni hosszabb folyamat és csakis akkor végezhető, ha az illető erre engedélyt ad – árulta el Stampf Kriszta. De mi látszik az arcon? Egy szóval: minden. Amikor megszületünk, az arcunk olyan, mint egy üres vászon. Életünk első percétől kezdve aztán elkezdünk mindenre és mindenkire reagálni. Ez pedig az arcunkon is látszik, az érzelmeink és gondolataink ugyanis, amelyeket a környezetünk, a velünk történő események, tapasztalatok váltanak ki belőlünk, mozgatják az arcizmainkat is. Vannak izmok, amelyeket kevesebbszer használunk és vannak, amelyeket többször. Ennek megfelelően az évek alatt kialakulnak az arcvonásaink és a ráncaink, amelyek minden embernél teljesen eltérők. Tökéletesen harmonikus arc azonban nincs, és a vonásaink is állandóan változnak. Egy biztos: ami egyszer az arcra rákerül, az többet nem tűnik el, legfeljebb – ha megszűnik a kiváltó ok – elhalványodik. Mondhatjuk tehát, hogy ahány ember él a földön, annyifajta arc létezik. Az arcok pedig az arcot olvasni tudók számára történeteket mesélnek.

– Teljesen jól meghatározhatók az egyes vonásokhoz köthető tulajdonságok, például, hogy valaki mennyire eltökélt, érzelmes, vagy mennyire tudja az érzelmeit kimutatni, esetleg mennyire lelkiismeretes a munkájában. Ám amennyire egyszerű ez az egész, annyira bonyolult is, ugyanis egy jel nem jel, egyetlen vonásból nem szabad messzire menő következtetéseket levonni. Az arcvonások rendszert alkotnak és mindig a többi vonás figyelembevételével, azoknak a tükrében lehet értelmezni őket – magyarázta az arcolvasó, akitől azt is megtudtuk, hogy nem csak az orcákat, de a szemeket, az orrot, a szájat, illetve a körülötte lévő izmokat, a füleket, az állkapcsot, az állat és a nyakat is vizsgálják. Az elemzéskor azonban az úgynevezett adalék információkat is figyelembe veszik, például, hogy milyen az illető testtartása, hogyan veszi a levegőt, válaszadás közben mit csinál a kezeivel és így tovább.

– Az Al Ferasa egyfajta önismereti eszköz is. Akik arcolvasóhoz mennek, netán szeretnék megtanulni a technikát, főként magukat szeretnék jobban megismerni, másfajta képet kapni önmagukról azért, hogy egy adott élethelyzetből tovább tudjanak lépni, egy fontos döntést meg tudjanak hozni, de az is lehet, hogy csak magukat akarják igazán megérteni – mondta Stampf Kriszta.

Ahogy a szem a lélek tükre, úgy az arc a személyiségünk és az életünk lenyomata.