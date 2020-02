Átalakított, használt tárgyakat szólaltattak meg a fehérvári gyerekek

Billentyűzet-shaker, szférafon is készült a Csók Képtárban, a Bélaműhely útmutatásával.

A budapesti Bélaműhely jópofa formáció: tagjai 2007 óta foglalkoznak hangkeltő eszközök készítésével, illetve hangszeres játékkal. Jellemzően ipari hulladékokat, számítógép­-alkatrészeket, dobozokat, háztartási hulladékot használnak föl ahhoz, hogy különleges „hangszerek” szülessenek. Koncerteket adnak, színházi munkákban vesznek részt, és workshopokat is szerveznek, hogy minél többeknek mutassák meg: szinte bármiből lehet hangszer, vagyis hangkeltő eszköz.

Székesfehérváron a Szent István Király Múzeumból hívták meg a csapatot, hogy a Csók István Képtárban egy délután erejéig adjanak ízelítőt tudományukból.Az aulában, az aktuális kiállításnak köszönhetően Ujházi Péter alkotásai között sok gyerek próbálkozott azzal, hogyan lehet kiszanált billen­tyűzetből shakert, műanyag gégecsőből szférafont, illetve üres konzervdobozból húros hangszert alkotni.

Ebben a Bélaműhely több tagja volt a segítségükre. Közülük Szegő Dávid tudott pár percet szánni ránk, hogy elmondja: csapatukat annak idején Rimóczi István alapította egy társával, nevük pedig onnan jött, hogy kezdetben Béla műhelyében volt lehetőség az alkalmi barkácsolásra. Azóta jelentősen megszaporodott a formáció tagjainak száma, a koncerteken azonban általában nem vesz mindenki részt, mert nagyon sokan vannak. A műhelyhez tartozók közül mindenki komolyabban foglalkozik zenéléssel, akár amatőr, akár profi szinten.

Vannak zeneakadémiát végzettek s hobbizenészek is. Koncertjeik iránt nagy az érdeklődés, és vegyes korosztályt tudnak megszólítani. A hangszerkészítő workshopjaik is népszerűek, elég sokfelé hívják őket. Az ilyen alkalmakon felnőttek is részt vehetnek, de a gyerekeket jellemzően könnyebben be lehet vonni, ők még nyitottabbak, jobban elengedik a fantáziájukat.

Ez utóbbi látszott a Csók Képtárban is, amelynek falait hamar betöltötték a kibelezett és újra összerakott billen­tyűzetek rázásával és a szférafon mozgatásával keletkezett különleges hangok.