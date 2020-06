Apa varázsol és kerítést is csinál – Június harmadik vasárnapjára esik apák napja

Még mindig kevesen tudnak róla és kevesebben ünneplik, mint az anyák napját, de azért a június harmadik vasárnapjára eső apák napja is kezd népszerűvé válni.

Utóbbira utal például az is, hogy mostanság az interneten több apák napi ajándéktárgyat is kínálnak, sőt kifejezetten erre az alkalomra készült pólókat is lehet vásárolni. Tippeket kaphatnak továbbá az anyukák ahhoz, hogyan lepjék meg a családfőt, s a lehetséges változatok között apákhoz, apákról szóló versek is szerepelnek, amelyek még megtaníthatók a gyerkőcöknek.

Szóval aki akar, az – magától vagy segítséggel – tud készülni az idén június 21-re eső apák napjára, amelynek lényege tulajdonképpen az, hogy nekik is megköszönjük, amit a családért, a gyermekekért tesznek, s egy picit ők kerüljenek a középpontba. (A katolikus egyházban egyébként a március 19-ei Szent József napján tartják az apák napját.) Ilyenkor arra is jobban oda lehet figyelni, hogy több időt töltsön együtt a család, vagy ha egyébként keveset találkoznak, akkor ilyenkor lehet apás-gyerekes programot csinálni.

Mi most a mindig őszinte, bájos gyerekszájat hívtuk segítségül abban, hogy kötetlenebb módon emlékezzünk meg erről az amerikai eredetű ünnepről. Óvodás, nagycsoportos gyerekeket kértünk arra, hogy mondják el, mit jelent számukra az apukájuk, mi jut eszükbe róla. A válaszok lejegyzésében az óvónéni segített, neki ezúton is hálásak vagyunk. (Az ovisok nagy része tudott a közelgő apák napjáról, de az nem derült ki, hogy készülnek-e rá otthon.)

Lássuk hát, milyenek is ezek a szuperhős vagy éppen nagyon is hétköznapi, de szerető édesapák, akik hol fociznak a gyerekkel, hol csúzlit csinálnak, hol meg varázsolnak neki.

Nagycsoportosok apáról:

– Nagyon szeretem, mindig nagyon kedves. Szoktam vele rajzolni. Mindig vesz nekem virágot nőnapra.

– Mindig ki szokott velem jönni biciklizni, mikor anya nem ér rá. Megszerel dolgokat, ha valami elromlik.

– Megy a cégbe, és csak késő este jön haza. Amikor mi már lefekszünk, leül a tévé elé.

– Segítek barkácsolni. Vigyáz ránk, amikor anya elmegy.

– Szeret pecázni. Szereti, ha rá van olvasztva a sajt a paradicsomlevesre. Ha elromlik a tévé, meg tudja szerelni. A múltkor csinált egy kerítést.

– Legszívesebben birkózni szeretek apával. Apa otthon sokat telefonozik.

– Apával elmegyünk bringázni. Sokat szoktunk telefonon közös játékokat játszani. Sokat eszik, és nagy a hasa.

– Az én apukám nagyon kedves, sok mindent megtesz értem. Amit szeretnék, azt megcsinálja. Amikor otthon felejtettem az órámat, elhozta nekem. Együtt szoktunk focizni és aludni este.

– Nagyon jó apuka, mert mindig játszik velem. Felébreszt, ha elalszok ovi előtt. Szokott velem kirándulni meg biciklizni. Ő tanított meg szépen rajzolni. Csinált nekem csúzlit.

– Tud varázsolni. Egyszer, amikor hazavitt kocsival, akkor varázsolt egy nem olvadós fagyit. Bújócskázik meg labdázik velem. Szoktunk olyat csinálni, hogy amikor otthon unatkozunk, akkor bámuljuk a tévét egész nap.

– Nagyon szeretem. Ő engem szeret a legjobban, és velem szeret játszani a legjobban. Mindig kéri a mamát, hogy csináljon neki szendvicset, és én vagyok a pincér.

– Amikor birkózunk, sose hagyja magát, hogy izgalmasabb legyen. Nagyon sokszor csinál melegszendvicset.

– Amikor anya elmegy otthonról, akkor szoktunk játszani. Sokat dolgozik. Szereti a különböző husikat meg a szalonnás tojást. Egyszer anya csinált répás palacsintát, azt nem szereti végképp. Egyszer felemelte az autót emelővel, és alánézett, de elvitte szerelőhöz.