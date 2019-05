Anyavédelem és örökbefogadás: a szülőt mindig a gyermekhez keresik

Vannak szülők, akik lemondanak gyermekükről, s vannak olyan családok, amelyek alig várják, hogy befogadhassanak egy gyermeket. Az örökbefogadást civil szervezetek is segíthetik.

Az örökbefogadásnak alapvetően két formája van: a nyílt és a titkos. Előbbi esetén az örökbefogadó szülő(k) és a vérszerinti szülő(k) ismeri(k) egymást. Titkos örökbefogadás a gyámság alatt álló, örökbefogadhatónak nyilvánított, nevelésbe vett gyermek örökbefogadása, illetve az, amikor a vér szerinti szülő úgy adja meg a hozzájárulását, hogy az örökbefogadó személyét és személyi adatait nem ismeri – derül ki a hivatalos tájékoztatásból.

Az örökbe fogadni szándékozóknak a Területi Gyermekvédelmi Szolgálatnál (TEGYESZ) kell jelentkezni, ahol egy eljárási folyamat után hozzák meg a határozatot arról, alkalmasak-e az örökbefogadásra. Pozitív határozat esetén az örökbefogadók a TEGYESZ-hez, vagy más, örökbefogadással foglalkozó szervezethez is fordulhatnak. Fontos tudni, hogy titkos örökbefogadást csak a TEGYESZ-nél intéznek, minden más szervezet nyílt örökbefogadásnál működhet közre – tudtuk meg a Bölcső Alapítvány alapítójától, elnökétől, Budavári Zitától. Az alapítvány azért jött létre 24 éve, hogy segítséget nyújtson a krízisterheseknek, akikből eddig körülbelül 1300 jelentkezett náluk. Az örökbefogadási ügyek intézése már egy folyamat következménye. A tapasztalatok egyébként azt mutatják: a szülő nők ötven százaléka végül mégsem mond le a gyermekről, így a kicsi saját családban nőhet föl. Budavári Zita hangsúlyozta: a jelenlegi törvény szerint az örökbefogadó és a gyermek között minimum 25, maximum 45 év lehet a korkülönbség. Az utóbbi években egyébként az látszik, hogy nagyon megugrott a fiatal meddő párok száma, akik már huszonévesen örökbefogadásra várnak.

A Fészek Alapítvány érdi székhelyű, de országos hatáskörben foglalkozik örökbe­adással, illetve szintén támogatják a várandós anyákat, valamint az örökbefogadottakat. Vezetőjük, Katona Andrea elmondta: az örökbe fogadni kívánó családok az alkalmassági határozattal keresik fel őket, miután elvégezték a 40 órás felkészítő tanfolyamot. A házaspárként jelentkezők előnyben vannak, mert gyermeket örökbe fogadni ugyan élettársként vagy egyedülállóként is lehet, ám a tapasztalatok szerint így kisebb az esély, s az örökbe adó szülők is jobban támogatják azt, hogy házaspárhoz kerüljön a gyermek.

A civil szervezet főleg újszülöttekkel, csecsemőkkel foglalkozik. A családok online, a költségtérítés befizetésével regisztrálhatnak náluk, onnantól pedig fölkerülnek a várakozólistára és minden, az alapítvány által szervezett eseményen részt vehetnek. Ezek lehetnek például tan­folyamok, konferenciák, amelyeken segítséget nyújtanak mind az örökbefogadóknak, mind az örökbe adóknak, illetve az örökbefogadottaknak. Az alapítványnál ugyan nem figyelik, ki járt már náluk, de szívesebben ajánlanak föl gyermeket olyan családnak, amelyet ismernek.

Az örökbefogadók jelentkezéskor feltüntetik, milyen gyermeket szeretnének befogadni. Itt kiköthetik például, hogy fiú, lány, újszülött vagy idősebb, magyar vagy cigány származású legyen a gyermek. Az alapítványnál mindig a gyermekhez választják a családot, mert az ő érdeke a legfontosabb. Azok a párok, akik kompromisszumkészebbek, elfogadóbbak, hamarabb, akár 3 éven belül is magukhoz vehetik a gyermeket. Másoknak több, akár 5-6 év is szükséges.

Az alapítvány a segítséget kérő anyáktól, vér szerinti családoktól szerez tudomást örökbe adandó gyermekről. A legtöbben Budapesten jelentkeznek, de ez nem jelenti azt, hogy a szülők onnan is származnak. Azt azonban lehet tudni, hogy az örökbefogadó családok a gazdagabb magyarországi régiókból kerülnek ki, hiszen ott jobban meg tudják teremteni az anyagi feltételeket egy gyermek befogadásához, fölneveléséhez.

A Fészeknél is cél a várandós, krízishelyzetben lévő kismamák támogatása. Éppen azért, hogy elkerülhető legyen az örökbe adás, vagy az, hogy egy anya szülés után elhagyja, netán végleg elhallgattassa újszülöttjét. Nagyon fontos ezeknek a nőknek a pszichés támogatása, ám anyagilag is próbálják segíteni a családokat annak érdekében, hogy az anya a szülés után megtarthassa kisbabáját. S az is lényeges, hogy a nők ne legyenek amolyan „sorozatszülők”, tehát ne kelljen újra és újra örökbeadókká válniuk.