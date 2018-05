Amit szavak nélkül mondunk el – Sohonyai Edit előadása a nonverbális jelekről

Megpróbálhatjuk befolyásolni, nem fog sikerülni: a non-verbális, azaz a szavakon túlmutató jelek, a gesztusok, a mimika, a szemmozgás, a testtartás, a hangerő és a hangszín mind ösztönös elemei az emberi kommunikációnak. Erről tartott előadást a székesfehérvári írónő, Sohonyai Edit.

A buszmegállóban egy tinédzser fiú áll. Rajta bő szabású rappernadrág, a boxeralsót nem rejtve. Testtartása lazának tűnik, még a háta is kellőképpen hajlott hozzá. Valójában pedig inkább a védekezésről szól ez a testbeszéd: a hajlott háttal a fiú védi a nemes szerveit, a beleket, a szívét, tüdejét, máját, hiszen nem üzenheti azt a külvilág felé férfiként, hogy „én szívesebben vagyok otthon, a négy fal között, fülhallgatóval a fülemben”. Erre erősít rá a cigarettázás is: oldja a stresszt, nyugtat. Miért is? Neurológiai (ideggyógyászati) magyarázattal azért, mert a felső ajakban és a szájpadlásban beidegződött bolygóidegünk stimulálása kiváltja a legősibb reflexünket, a szopizási reflexet. Tehát: ezek az emberek egyáltalán nem magabiztosak, inkább szoronganak az adott szituációban.

S hogy a mindennapokban miért fontos a testtartás, a megfelelő üzenetközvetítés?

Azért, mert a velünk szembejövő emberek 3-4 másodperc alatt eldöntik, kellünk-e nekik: barátságra, szerelemre, munkára – vagy kirablásra. Ugyanis az emberi kommunikációt csupán 30 százalékban alkotják a szavak, a maradék 70 százalékban a non-verbális jelek árulkodnak valódi mondanivalónkról.

Persze az egyes jeleket nem szabad külön-külön, egy pillanatnyi helyzetet, fotót megtekintve kezelni, csak a teljes szituáció ismeretében érdemes levonni a konklúziót.

Mindenesetre vannak árulkodó testtartások, mozdulatok.

A mellkas előtt keresztbe tett karok például bezártságról szólnak, arról, hogy az illető védi a mellkasát, szívét. Ha az ismerkedés során egy nő a haját igazgatja, a csuklója pedig szabadon van, azt üzeni a férfi számára, hogy szabad az út.

Ugyanígy pozitív visszajelzés az is, amikor a nő felfelé vagy picit oldalra billentve tartja a fejét, ez ugyanis a „behódoláshoz”, a bizalomhoz kapcsolódik: szabadon van a nyak, a nyaki ütőerek. A férfiak számára szintén jó jel, ha a hölgy nevet a vicceken, azt ugyanis sok esetben a kapcsolat kedvéért teszi, nem pedig a poén miatt. Ráadásul a nők kétszer annyit mosolyognak, mint a férfiak – ezt sem szabad félreérteni. Az arcot tanulmányozva pedig ajánlott a bal felet figyelni, hiszen azt a szakirodalom szerint általában nem tudjuk fegyelmezni.

A legárulkodóbbak azonban a lábak: ha a férfiak szétdobott lábakkal ülnek, az a nemiszerv-mutogatás részét képezi, szemben a nőkkel, akik általában összezárt lábakkal foglalnak helyet. Ha még a ridikül is az ölükben van, az nem a bizalomról árulkodik…