Aki belül szép, az kívül is az – Pap Edina hangsúlyozta, minden ember egyedi

Szeretne magabiztos és határozott lenni, és mindezt környezete számára is láthatóvá tenné? Szeretne változásokat az életében? Tinédzser, pályakezdő, 30 év feletti, netán új élethelyzetbe került és keresi a helyét? Nézzen a tükörbe! Az öltözködés ugyanis sok mindent meghatároz – kívül és belül egyaránt.

„Ne adj a trendeknek. Ne hagyd, hogy a divat birtokoljon, de döntsd el te, hogy ki vagy, mit szeretnél kifejezni azzal, ahogy felöltözöl és élsz” – mondta a divatvilág egyik guruja, Gianni Versace. De tényleg képes az öltözködés üzenni?

– A külső és belső összhang elengedhetetlen életünk bármilyen fázisában, és amennyiben elégedettek vagyunk önmagunkkal a tükörbe nézve, jókedvünk, elégedettségünk és magabiztosságunk kifelé is meglátszik, szinte sugárzik rólunk, és ez további sikereket is hozhat számunkra – magyarázta Pap Edina stíluscoach. A coachingnak ez az ága a life coaching és a stílustanácsadás ötvözetéből alakult ki. Hiába tanulja meg valaki ugyanis egy stílustanácsadó segítségével, milyen színek vagy stílus áll neki előnyösen, vagy hogy öltözködésével mit tud közvetíteni magáról a külvilág felé, ha belül nem megy végbe a változás. Nem véletlenül mondják, hogy a ruhát viselni kell tudni, és ez bizony nem attól függ, hogy drága holmit vagy egy kínai áruházban vásárolt darabot ölt magára az ember, sokkal inkább attól, hogy érzi magát a bőrében.

– Ha nincs harmóniában a külső és a belső, a kettő közötti különbségből adódó feszültség, a diszkomfortérzés, adott esetben a magabiztosság hiánya az öltözködésünkben és a viselkedésünkben is átjön, ezért a stílus coaching nemcsak a külső megjelenést alakítja, de azért, hogy az új külső hiteles legyen, a belsőnk harmonizálásában is segít – összegezte a szakember, akitől természetesen megkérdeztük, milyen kategóriákba sorolhatók az emberek stílusuk szerint.

– Öt kategóriát különböztetünk meg, ezek segítenek meghatározni, körülbelül milyen ruhák tudnak valakit önazonossá tenni. Hangsúlyoznám ugyanakkor, hogy stílustól függetlenül minden ember egyedi, hiszen mindenkinek más a testalkata, az érdeklődése, a személyiségtípusa, a céljai és így tovább – mondta a szakember. A drámai stílust a kontrasztos, erőteljes, akár aszimmetrikus, látványos, ékszerek esetében a nagy darabok jellemzik, amit főként az erősen extrovertált, magabiztos, általában vezető beosztású hölgyek hordanak. Az emberek többsége a természetes stílust érzi leginkább sajátjának. Ma egyre többen már az irodai öltözékükbe is megpróbálják becsempészni a sportos, lazább darabokat, így a farmernadrágot is. A kreatív stílus azoknak a terepe, akik be merik vállalni a harsányabb, látványosabb, akár hajmeresztőbb kombinációkat, illetve a különböző stílusok keverését. Ez talán a legegyénibb öltözködési stílus. Ebbe a csoportba tartoznak általában a „művészlelkek”, de az üzleti életben dolgozók egy része is. A klasszikus stílus az, amit a köznyelvben leginkább irodai öltözéknek hívunk. Ez az erősen letisztult irányzat azoknak ajánlott, akik ügyfelekkel foglalkoznak, tárgyalásokra járnak, hivatalos helyeken jelennek meg.

Az ötödik a „habos-babos” romantikus stílus, amivel talán a legjobban lehet a nőiességet hangsúlyozni. Tiszta típusok a stílus tekintetében is ritkák, általában kettő, legfeljebb három csoportba tartozunk. A stílusunk idővel alakul, letisztul és egyre jobban tudjuk, mi illik a személyiségünkhöz. A stíluscoach zárásként azt is elárulta, ha megváltoztatjuk az öltözködésünket, az segít változásokat elérni az életünkben.

– Ha például szeretnénk a munkahelyünkön feljebb lépni, kezdjünk el úgy öltözködni, viselkedni, mintha már miénk lenne a vágyott pozíció. A megfelelő stílus, a ruha és a hozzá társuló viselkedési forma beindítja azokat a változásokat bennünk, amelyek segítenek a célunk elérésében, miközben külsőnkkel azt üzenjük a környezetünknek, megvan a kellő hozzáértésünk, a szükséges kompetenciánk – árulta el Pap Edina.