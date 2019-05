A zsíros haj problémája főként környezeti hatások eredménye

A zsíros haj a nők egyik rémálma. Talán nem is gondolnák, hogy manapság az emberek igen nagy százalékának okoz gondot. De vajon mi az oka, hogyan lehet ápolni, és tehetünk-e ellene valamit? Erről kérdeztük Borsányi Andrea hajgyógyászt.

– Vannak, akik ilyen típusú hajjal születnek. Számukra az a rossz hír, hogy nem tudják megoldani ezt a problémát. Vannak aztán, akiknél a különféle környezeti hatások következtében alakul ki a zsíros haj. Itt főként a biokémiai úton ható samponokra és a fodrászati beavatkozásokra kell gondolni, amelyek eredményeként a fejbőr védekezni kezd – a zsírosodás nem mellesleg a fejbőr egyik védekezési formája. De okozhatja stressz, hormonváltozások, gyógyszerek és betegségek is. A faggyúmirigyek működését alapjában véve a vegetatív idegrendszer, a hormonrendszer és az emésztés befolyásolja – magyarázta a szakember, aki azt is elmondta, általában felmérő kérdésekkel ki lehet deríteni, hogy valakinek születési „hozománya” a zsíros haj, vagy sem. Aki, amióta csak az eszét tudja, mindig 3-4 naponta mosott hajat, ez a gyakoriság nem változott az évek folyamán, és nem állt be rosszabbodás a haj zsírosodásában sem, annak nagy valószínűséggel ilyen típusú haja van. Aki viszont azt veszi észre, hogy régebben néhány napot még kibírt mosás nélkül is a haja, most viszont reggel megmossa és estére már bezsírosodik, adott esetben szaga is lesz, annak bizony el kell gondolkoznia azon, mi változott, van-e valami betegsége, szed-e gyógyszert, helyesen táplálkozik-e. Erre nyilván a legmegfelelőbb egy jó szakember, aki segíthet kideríteni az okot, amelyet ha megszüntetnek, helyreáll a hajuk állapota, a zsírosodás normális szintre kerül.

– A másik igen fontos dolog – mindenféle hajtípusnál, de a zsíros haj esetében különösen – a fejbőr hidratálása, megfelelő ápolása, amire nem sok figyelmet fordítunk, illetve rosszul csináljuk. A zsíros fejbőr vizet szorít ki, ezért száraz lesz, a PH-értéke is megváltozik. Ha olyan hajszeszt vagy termékeket használunk, amelyek amúgy is szárítják a fejbőrt, azzal még többet ártunk. Azonban a ma igen divatos kókusz- vagy argánolaj, a tojásos kezelés, illetve az egyéb házi praktikák nem jelentenek megoldást. A fejbőrnek speciális, egyénre szabott kezelésre van szüksége – mondta el a hajgyógyász. Nem segít a haj hintőporral vagy száraz samponnal történő beszórása sem. A hajtöveknél ugyanis a pangó zsírba eleve beleragadnak az elhalt hámsejtek, a zsír pedig felszívja a száraz anyagot, és még jobban eltömi a szőrtüszőket. Ez pedig akár gyulladásos folyamatot is elindíthat, amitől a fejbőr viszketni kezd.

A szakember tapasztalata egyébként, hogy ma a nők nagyjából 80 százaléka küzd a zsíros hajjal, de a férfiak körében is ijesztően nő ez az arány. Véleménye szerint a fő baj, hogy túlterheltek vagyunk, ami a vegetatív idegrendszert és a hormonrendszert is hátrányosan érinti, ugyanakkor az antibiotikumokkal és hormonokkal kezelt húsok, illetve ma már növények szintén negatívan hatnak a hormonrendszerre, ezáltal a faggyúmirigyek működésére. Arra is felhívta a figyelmet, hogy a fodrászkészítmények és a drogériákban kapható termékek sem nyújtanak minden esetben megfelelő terápiát, mert legtöbbjük kémiai úton hat, ami nem a probléma kiváltó okát szünteti meg, csak tüneti kezelést nyújt, azt is csak ideig-óráig. És ahogy már arra korábban utaltunk, a házi praktikák sem biztos, hogy segítenek.

– Ha fáj a fogam, fogorvoshoz megyek, nem eszegetem két hétig a szegfűszeget, mert azt olvastam az interneten, hogy az hatásos – fogalmazott a szakember, aki szerint sajnos sem a bőrgyógyászok, sem pedig a fodrászok nincsenek kellően kiképezve a fejbőr védelmét, illetve helyes ápolását illetően, amely pedig a harmadik legérzékenyebb szervrendszerünk a nemi szervünk és a szemhéjunk után. Érdemes tehát megfelelő módon foglalkozni vele.