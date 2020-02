A valódi szakemberek féltik a szakmájuk jó hírét

Kínjában csak nevet az ember, amikor fotókon olyan építőipari kivitelezéseket lát, amelyeket még az ellenségének sem kívánna. Egyre több kókler „szaki” munkássága lát napvilágot, aminek több oka is van. Fontos tanácsok következnek egy valódi szakembertől.

Óriási a kereslet manapság az építőiparban, a felújítások, építkezések minden valamirevaló szakembernek – burkoló, vízvezeték-szerelő, villanyszerelő, kőműves, asztalos, festő, tervező – elegendő elfoglaltságot adnak, akár évekre előre. Másrészt egyre többen érzik úgy, hogy akárcsak szupermen, mindenhez (is) értenek.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni: soha ne fizessünk előre!

Ám a közösségi háló világában ma már nemcsak szájról szájra terjed, de akár egész települések, körzetek megismerhetik azoknak a kivitelezőknek a hozzáállását és „szakértelmét”, akik gyötrelmes megoldásokkal örvendeztették meg a megrendelőket. Az utánuk hívott valódi szakemberek pedig csak fogják a fejüket, és nem értik, hogy süllyedhetett idáig a világ. A kétkezi szakma becsületét teszik tönkre a szélhámosok, aminek gátat kell szabni – vélekedik a székesfehérvári Boda Tamás bur­koló szakember, akinek jó tanácsait még megköszönik azok, akik felújításon, átalakításon törik a fejüket.

– Nagyon kell vigyázni az önjelölt szakemberekkel – tanácsolja Tamás, aki tudja jól, hogy hatalmas károkat tudnak okozni a kóklerek. – Sajnos többször találkozunk kétségbeesett megrendelőkkel, akik megmutatják, mit „alkotott” a „mester”, és azt kérdik, helyre lehet-e ezt hozni. Ilyenkor főképp csak egyet tudunk tenni: lebontani és elölről kezdeni a munkát… – mondja, s hozzáteszi: pedig könnyen ki lehet szúrni a nem igazi szakikat! – Jelen pillanatban nincs olyan, hogy egy ügyes, hosszú évek óta dolgozó szakember azonnali kezdéssel tud vállalni akár másnap munkát! – hangsúlyozza. Manapság nem ritka, ha felhívunk egy szakembert és azt mondja, egy év múlva lesz legközelebb szabad időpontja.

Tamás folytatja: – Nincs olyan, hogy két-három fős brigád szinte mindenhez ért az építőiparban, a talicskázástól a burkoláson keresztül a villanyszerelésig! Az apróhirdetéseknél nem elég egy fénykép a munkákról. Hisz aki régi szaki, több száz vagy akár ezer képe is lehet a munkáiról… Nem létezik olyan, hogy „Hívjon bizalommal bármikor”, és egy háromfős brigád felépít egy felhőkarcolót…

De vannak még fontosabb tanácsai is: – Sosem szabad előre fizetni! Mindenképpen le kell egyeztetni a fizetési módot a felmérés közben. Sajnos olyan esettel is találkoztunk már, amikor a magát szakembernek mondó egyén mindennap kérte az aznapi pénzét, és minden másnap vagy harmadnap ment csak dolgozni, mert a család összes tagja beteg volt azokban a napokban…

Ezek komoly intő jelek, nem véletlen, hogy ilyen esetben akár több hétig is készülhet egy fürdőszoba, és nagy eséllyel rossz is lesz a végeredmény. De akkor hogyan lehet találni megbízható szakembert, vetődik fel a kérdés. – Ismerősökön keresztül! Biztosan mindenkinek van olyan ismerőse, aki valaha csináltatott valamit már, s ismer olyat, akivel meg volt elégedve. S ha az illető nem ér rá, akkor biztos tud ajánlani maga helyett valakit! Szóval nagyon kell vigyázni az építőiparban, mert könnyen lehet, hogy a végén sokkal többet fizetünk, mint amennyit eredetileg szántunk a történetre.