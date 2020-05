A tökéletes kávé titka, akár otthon

Egyre többen vannak, akik igényesek a kávé tekintetében, és jó kávét akár otthon is készíthetünk. Íme néhány fontos dolog, amire érdemes odafigyelni!

A jó kávéra is igaz, hogy jó alapanyagból készül, de az sem mindegy, hogy a kávét hogyan pörkölik. Ha igazán tökéletes kávét szeretnénk, akkor a legjobb, ha otthon magunknak pörköljük a kávészemeket, de valószínűleg ezt kevesen vállalják. Viszont vásárláskor figyeljenek arra, hogy jól záródó, vákuumcsomagolású kávét válasszanak, amit aztán felbontás után sötét, lehetőleg jól zárható dobozban, zacskóban tárolnak, ugyanis az oxigén és a túl sok fény rossz hatással van a pörkölt kávészemekre! A kávészakértők szerint a legjobb, ha csak 5–7 napra elegendő friss kávébabot vásárolunk és azt szobahőmérsékleten tároljuk. Az őrlés során a kávé azonnal elkezd veszíteni a minőségéből, ezért a legfinomabb feketét akkor tudjuk otthon is előállítani, ha közvetlenül a főzés előtt daráljuk meg a kávét.

Ahogy a sörfőzésnél is rengeteget számít a víz minősége, úgy bizony a kávé esetében sem mindegy, hogy milyen vizet használunk. A rossz minőségű, klóros víz rontja a kávé élvezeti értékét, de a lágyított vagy desztillált víz sem jó megoldás. Az igazi kávéimádók otthon is forrásvízből vagy szűrt vízből készítik a feketét. Ezen felül, bármilyen hihetetlen, de a víz hőfoka sem mindegy! A túl forró víz olyan vegyületeket szabadít fel, amelyektől egészen egyszerűen keserűbb lesz a kávé. Szakértők szerint az igazán finom kávé 93 fokos hőmérsékletű vízzel készül, ezt a hőmérsékletet a víz 45 másodperccel a forráspont előtt éri el. Szerencsére ezt nem kell figyelünk, a legtöbb jó kávéfőző automatikusan szabályozza a víz hőmérsékletét, illetve mi magunk is állíthatunk rajta. Végül az sem mindegy, mennyi kávét teszünk egyszerre a gépünkbe: általában egy adaghoz 7 és 9 gramm közötti mennyiség javasolt. A kevesebb kávé, több víz trükk keserűbb végeredményhez vezet. És még egy jó tanács: fontos, hogy egyszerűen tisztán tudjuk tartani a kávéfőzőt, hiszen a presszó minőségén az is sokat ronthat, ha nem tartjuk megfelelően karban a gépet.