A télnek bizony még közel sincs vége: nagy erővel támadnak a vírusok, az influenza

A különböző vírusos megbetegedések idén télen sem kerülnek el bennünket. Az influenza egyelőre még nem tombol, van azonban helyette más fertőzés, amely torokfájással, lázzal párosul, és akár arcüreggyulladás is lehet a következménye.

– Az év végén a légutakat érintő, köhögéssel, náthával és lázzal járó betegség volt a jellemző. Érezhetően megnőtt a rendelőben a betegek száma, de ez normális, az évszaknak megfelelően több ilyenkor a betegség. Az nagy valószínűséggel kijelenthető, hogy ez még nem influenza – kezdte Vajda Marianna gyermek-háziorvos, aki azt is elmondta, a láz és a nátha pár nap alatt elmúlik, ám a köhögés jelen esetben elég hosszan elnyúlik. Hasonló tapasztalatokról számolt be az Életmódinak Sarafi Andrea háziorvos is.

A vírusra antibiotikum nem hat, ezért azt nem érdemes szedni.

Ne blicceljük el, a vírusos megbetegedést alaposan ki kell feküdni!

De akkor hogyan kúráljuk magunkat, mikor érdemes egyáltalán orvoshoz fordulni? – Én ott kezdeném, hogy a vírusos megbetegedéseket alaposan ki kell pihenni! Otthon kell maradni, adott esetben 1-2 napig még ágyban is. Ilyenkor még fontosabb a bő folyadékbevitel, a megemelt C-vitamin-fogyasztás. Láz esetén természetesen lázcsillapító is ajánlott, illetve lehet alkalmazni a megfázás és influenza tüneteire használható patikaszereket, vagy Kalmopyrint – mondta el a doktornő, aki azt is kiemelte, a téli időszakban érdemes elkerülni a zsúfolt helyeket, rendezvényeket, ahol nagyobb eséllyel kapunk el valamilyen vírust. Ha ezt nem tehetjük meg – mert például tömegközlekedési eszközökkel járunk – figyeljünk oda, hogy gyakrabban és alaposan mossunk kezet, hiszen a vírusok nagy része olyan helyeken is megtelepszik, mint a kilincs vagy a buszon a kapaszkodó. Orvoshoz pedig azért érdemes fordulni, hogy tisztázzuk, csak egyszerű nátháról, vagy valamilyen komolyabb megbetegedésről van szó. Az orvos majd eldönti, ír-e fel gyógyszert, netán antibiotikumot nekünk.

Mit tehetünk megelőzésként?

Mindenképpen meg kell említeni az immunrendszer erősítését. Ennek nemcsak a megfelelő táplálkozás és az immunerősítő szerek szedése képezi fontos részét, de lehetőség szerint a minél kevesebb stressz, és bizony a megfelelő mennyiségű alvás is. Ősztől tavaszig ajánlott a D-vitamin szedése is, nyugodtan be lehet venni naponta 2-3000 NE-t. A vírusos megbetegedéseknek a gyerekek és az idősebb, 60 év feletti korosztály tagjai mindig jobban ki vannak téve. Előbbiek főleg a közösségben – óvodában, iskolában – szedik össze a vírust, utóbbiak pedig sokszor a gyerekektől. Ne felejtsük azt sem, hogy ma a nagyszülők korosztálya sokkal aktívabb, mint régen, többet eljárnak otthonról, így nagyobb eséllyel találkoznak valamilyen vírussal. És ha már a megelőzésnél tartunk, Sarafi doktornő azt is kiemelte, hogy még nem késő beadatni az influenza elleni oltást: – Alapból nem az influenzával van baj, hanem a szövődményeivel. Ezért 60 év felett ajánlott beadatni az oltást, de ha valakinek valamilyen társbetegsége van – például magas vérnyomás, cukor- vagy szívbetegség –, akkor már korábban is. Aki októberben nem adatta be, de szeretne védőoltást kapni, az sincs elkésve. A védettség 1-2 hét alatt kialakul.