A tartós, vagy rendszeresen visszatérő orrdugulás hátterében nem csak felső légúti probléma állhat

A téli hónapok alatt a legtöbben legalább egyszer átesnek egy náthás állapoton. Ennek az egyik kellemetlen kísérőtünete az eldugult orr. Ám jó tudni, hogy orrdugulást nem csak felső légúti megbetegedés okozhat, ennek megfelelően az orrspray sem minden esetben segít.

– Felső légúti betegséget okozó vírusból több mint 200 létezik. A legismertebb napjainkban a korona vírus, ami Kínában ütötte fel a fejét, de amitől egyáltalán nem kell félni, mert ugyanúgy viselkedik, mint az influenza vírus, annyi különbséggel, hogy jóval hamarabb okoz szövődményeket. Ezért nem árt résen lenni. Ám magas láz és felső légúti panaszok esetén amúgy is ajánlott idejében orvoshoz fordulni – kezdte a témát mindjárt egy aktualitással Fellegi Veronika, fül-orr-gégész szakorvos, aki azt is elmagyarázta, hogy egy 2-3 napig tartó, vizes – tehát átlátszó színű – orrváladékkal járó orrdugulás otthon is jól kezelhető vény nélkül kapható orrcseppel, orrspay-vel, amelyek segítik a váladék tisztulását. Ezeket bátran megtámogathatják egyéb házi praktikákkal, mint forró tea, citrom, fokhagyma, méz, gyömbér fogyasztása, hideg párásítás és persze ágynyugalom. A vény nélkül kapható szerekből azonban könnyen szép kollekció gyűlhet otthon össze, ugyanis hajlamosak vagyunk arra, ha az egyik nem vált be, hogy kipróbáljunk egy másikat. Pedig hatóanyagukat tekintve nincsenek nagy különbségek közöttük. A forró italporok esetén nem árt valóban megkérdezni a kezelőorvost, vagy a gyógyszerészt, ha gyógyszert szed az ember, van valamilyen alapbetegsége, emésztőrendszeri problémája. Az orrspray-vel – amely a gyulladástól duzzadt nyálkahártya ereinek összehúzásával éri el azt, hogy kapjon az ember levegőt – sem árt vigyázni: 7-10 napnál hosszabb használat esetén az orrnyálkahártya elsorvadását is megindíthatja, sőt akár hozzászokás is kialakulhat. Tartós használat esetén az orrspray pont az ellenkező hatást váltja ki: az orr folyamatosan vissza fog dugulni. Ha a náthás állapot elhúzódik, az orrváladék pedig besűrűsödik, színe zöldesre, sárgásra változik, érdemes orvoshoz fordulni, mert ez azt is jelentheti, hogy az arcüregben, homloküregben megbújt, lerakódott a fertőzéses nyák és emiatt nem tud meggyógyulni a beteg. Ilyenkor akár antibiotikumra is szükség lehet.

– Tartós, vagyis az említett 7-10 napnál tovább fennálló, orrdugulást, vagy olyat, ami rendszeresen visszatér, persze nagyon sok minden okozhat. Ezért van szükség ilyenkor egy alapos kivizsgálásra a fejtől az emésztőrendszerig bezárólag. A felső légúti betegségeken kívül állthat a háttérben orrpolip, gombás fertőzés, gyulladás, vagy akár allergia is – sorolta tovább a doktornő, aki felhívta a figyelmet, téli időszakban is létezik allergia. Ilyenkor a fűtés miatt a porallergiások szenvednek leginkább, de kellemetlen napokat élnek át a penészgombára érzékenyek is, ugyanis a nedves hidegben jól szaporodnak a gombák a lakásban és ne csak a látható, fekete penészre gondoljanak, mert bizony ott vannak a láthatatlan spórák is. És ha már az allergiánál tartunk, említsük meg: étel intolerancia, vagy ételallergia is okozhat orrdugulást. Ezeken a problémákon a patikaszerek nem segítenek. Tartós orrdugulást okozhat orrsövény ferdülés is, ami csak 18-20 éves korra alakul ki teljesen, ám már fiatal korban látszik, hogy problémát fog okozni. A ferdülés, és ezáltal az orrüreg beszűkülésének mértéke határozza meg, mennyire kap levegőt az érintett. Az orrsövényferdülés csak műtéti úton korrigálható, gyógyszeresen nem kezelhető.

– Mára szinte népbetegséggé vált a reflux, ami szintén okozhat krónikusan visszatérő orrdugulást. Ilyenkor hol az egyik, hol a másik orrfelén érzi úgy a beteg, hogy nem kap rendesen levegőt, esetleg van egy kis nyákos orrváladék is, amit nem tud felköhögni, csak az érzi, hogy ott van a torkában, ami miatt gyakran krákog, vagy kaparó érzése van. Ebben az esetben gasztroenterológushoz kell fordulni, aki megfelelő terápiával segíthet – mondta el az orr-fül-gégész, aki azt is hozzátette, nagyon kevesen gondolnak rá, de a reflux akár halláscsökkenést is okozhat. Dugulás ugyanis nem csak az orrban, de a fülkürtben is kialakulhat, mert – ahogyan a doktornő fogalmazott – az egész egy csőrendszer, egyetlen járat, amiben minden mindennel összefügg.

Összefoglalva: először meg kell találni a tartós orrdugulás okát és azt kezelni. Így lehet hatékony gyógymódot kiválasztani, aminek eredményeként búcsút mondhatunk az eldugult orrnak.