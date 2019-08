A táplálkozás az egészség alapja

Az egészséges életmódnak döntő szerepe van a jó életminőség kialakításában, a betegségek megelőzésében. Az utóbbi évek felmérései azonban azt mutatják, hogy az egészséges táplálkozás megvalósítása még mindig hagy kívánnivalót maga után, ráadásul három felnőttből kettő túlsúlyos vagy elhízott.

Változatos étrend

Az étkezés jóval több, mint biológiai szükséglet. Az ételről való gondoskodás összefügg a gyengédséggel, a szeretet egyik megnyilvánulási formája, társadalmi események fontos része. Mind a nyersanyagok, mind az élelmiszerek, kész- és félkész ételek tekintetében óriási a választék, a médiában rengeteg információ olvasható a táplálkozásról.

Ma már egyre több ember helyezi előtérbe az egészséges táplálkozást és életmódot, azonban a gyakorlati megvalósítás nem mindig találkozik a gondolattal. Vásárlás során a vevők számára a legfontosabb az élelmiszerek élvezeti értéke, frissessége, ezt követi az ár, majd a megfelelő tájékoztatás, és csak ezután jön a termék egészségessége.

Ez utóbbi a fogyasztók számára elsősorban az adalékanyagoktól, mesterséges összetevőktől mentességet jelenti. A táplálkozástudomány szempontjából a kiegyensúlyozott, változatos étkezés az egészséges táplálkozás: az, ami nem jelenti egyetlen ételnek, élelmiszernek a tilalmát sem. Azonban célszerű egyeseket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni.

Fontos fehérjék

Az új táplálkozási irányelv felhívja a figyelmet a tej és tejtermékek napi fogyasztására, a zsírszegénységre, a legalább heti egyszeri tengeri hal vagy busa, kecsege, pisztráng beépítésére az étrendbe. Javasolt továbbá a teljes értékű fehérjékben gazdag élelmiszerek heti változatos fogyasztása. Minden főétkezés tartalmazzon egy-egy adagot ebből.

Ez lehet 2 deciliter tej, joghurt vagy kefir, 3 dekagramm sajt, 10 deka hús vagy 15 deka hal, 5 deka felvágott vagy 1 darab tojás. A WHO ajánlása szerint az összenergia-szükséglet 10-15 százaléka származzon fehérjéből, megoszlás szerint pedig ennek 50 százaléka növényi, 50 százaléka állati eredetű legyen.

A húsok az egyik legfontosabb, koncentrált, teljes értékű és jó biológiai hasznosulású fehérjeforrások, jelentős mennyiségben tartalmaznak B-vitaminokat, és kiemelkedő a vas- és cinktartalmuk. Természetesen egészségesebb a sovány húsok fogyasztása, amelyek zsírban szegényebbek, ám a húskészítményekkel óvatosan kell bánni.

Allergének a húskészítményekben

A fogyasztók tájékoztatását hivatott segíteni az Európai Unió rendelete, amely kötelezővé teszi 14, allergiát, illetve intoleranciát okozó anyag feltüntetését az élelmiszercímkén. Ezeket az anyagokat tartalmazhatják élelmiszer előállításánál felhasznált összetevők vagy az előállításnál alkalmazott vegyület, amelyek a késztermékben még jelen vannak, akár megváltozott formában is. Ez a kötelező jelölés nagyban segíti az arra érzékenyek választását. Laktózintolerancia és tejfehérje-allergiában esetén gondolni kell azokra a termékekre is, amelyekben összetevőként van jelen a tejcukor. Ilyenek lehetnek például egyes húsipari termékek, panírozott, fagyasztott húskészítmények, ízesített gabonapelyhek, péksütemények. Korábban a szója húsipari felhasználása közismert volt, hiszen ebben az élelmiszercsoportban használták legnagyobb mennyiségben. Ma a kenőzsiradékok és az olajok jelentenek nagyobb veszélyt a szójaallergiások számára, hiszen mára a húsipari termékek nagy része szójamentes. A gluténmentes étrendben is érdemes megnézni a csomagoláson, hogy milyen allergéntől mentes az adott élelmiszer.

Ma már az élelmiszerek, így a húskészítmények széles választéka áll a vásárlók rendelkezésére. Érdemes a címkék tartalmát összehasonlítani és az egyén élethelyzetének megfelelő tartalmú terméket választani. Az Európai Unióban, így hazánkban is törvény kötelezi a gyártókat a termék energia-, zsír-, telítettzsír-, szénhidrát-, cukor-, fehérje- és sótartalmának feltüntetésére.