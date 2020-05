A talajtakaró farkas kutyatejről

A farkas kutyatej márciustól kezdve egészen októberig virágzik, nagyon elterjedt Magyarországon, őshonos. Száraz réteken, sziklagyepekben, utak szélén él.

A farkas kutyatej jellemzően 25-50 centiméter magasra nő meg, levelei keskenyek, puhák, virágai bogernyőben nyílnak. Otthoni kiskertekben, sziklakertekben is jól mutat. Napos helyen is jól elvan, és a kicsit árnyas részeket is bírja. Száraz, kavicsos, homokos talajban egyaránt megmarad, kényes viszont a vízelvezetésre. Bokros növekedése miatt talajtakarónak is kiváló. Nem is annyira virágai, hanem a virágait díszítő úgynevezett murvaleveleinek látványa megy élményszámba, amelyek a kezdeti sárgászöldről rózsaszínre, halványvörösre váltanak.

Nem a nevében lévő állatok vicsorognak, ha hozzáérünk: a növény fehér tejnedve mérgező, ha nyálkahártyára kerül, égetően csípős érzést vált ki. (Jóval ezelőtt használták nedvét szemölcsgyógyításra.) No, ez a fehér tejnedv a szembe, illetve a bőrre jutva irritáló hatást vált ki, ezért a farkas kutyatej gondozásakor érdemes kesztyűbe bújtatni kezünket. Egyébként nemcsak a sérülésekor kitörő ragacsos nedv, de az egész növény mérgező hatású.

A kártevők nem fenik rá a fogukat. A betegségek közül a levélrozsda támadhatja meg.