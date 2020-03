A szokásokon változtathatunk – Így kezdjünk bele az újrahasznosításba!

„Régen nem ismertük az újrahasznosítás fogalmát, mégis csináltuk. Ez csak a jelen helyzetből visszatekintve vált világossá. Most pedig már muszáj újrahasznosítanunk.”

Csór Krisztina kezdte bemutatóját ezekkel a gondolatokkal Szabadhídvégen. A szomszédos megyéből érkezett előadó ezen az alkalmon azt mutatta meg: a kidobásra szánt anyagokból könnyen új (használati) tárgy éledhet egy kis fantáziával és kézügyességgel.

– Az olcsó termékeket áru­sító üzletek megjelenése óta ömlik ránk az áru, ezzel együtt pedig a szemét. Túl nagy a kínálat, túl nagy a felhalmozás és egyre nagyobb a lustaság – indokolta ekképpen az újrahasznosítás szükségességét Krisztina. Majd visszaemlékezett: érdekes, hogy korábban – szinte tudattalanul – mennyire óvtuk környezetünket. Gyermekkorukban a tejet kannában hordták, az italok olyan üvegben voltak, amelyet vissza lehetett váltani, és amelyet a gyárak felhasználtak, de a papírt és a fém­hulladékot is újra fel lehetett használni az otthonokban vagy a gyárakban. A megvásárolt termékeket kosarakban, csíkos vá­szon­szatyrokban hordták ha­za, nem adtak akkoriban ingyen nejlonzacskót sem.

Krisztina rámutatott nap­jaink kapitalista gazdaságának működésére: eszerint a lineá­ris anyagáramlat részeként a kinyer-legyárt-felhasznál/fogyaszt-kidob modell szerint éljük mindennapjainkat. Ez azt feltételezi, hogy erőforrásaink kifogyhatatlanok, olcsók, s azoktól könnyen megszabadulhatunk – holott ez korántsem igaz. Mivel a Föld erőforrás-kapacitását már meg­haladtuk, fontos, hogy fel­használjuk a már meglévő anyagokat!

Nos, így jutunk el ahhoz, hogy a maradékokból újrahasznosított tárgyak legyenek. Krisztina ezúttal három fő alapanyagra tért ki, ezek nagy kedvencei: az autógumi, a sátorponyva és a farmerek.

Az autógumi veszélyes hulladéknak számít, mivel kőolajszármazék felhasználásával készül. Gumicserénél gondoljunk a megfáradt eszközökre: ha járművünkre már nem jó a „tappancs”, vagy hagyjuk ott a szervizben – ahonnan a gumihulladék gyűjtésére szakosodott cégek térítés ellenében elszállítják azt –, vagy vigyük magunkkal, s készítsünk belőle a többi között udvari virágtartót, vicces formákat!

A sátorponyvából megkülönböztethetünk textil- és vastagabb, PVC-alapút. Ehhez például egy sátrakat, reklámtermékeket készítő gyár­ból ipari hulladékként juthatunk hozzá, ugyanis bizonyos méret alatt ezt az alapanyagot már nem tudják felhasználni a gyártók. Mivel eredetileg sátorhoz szolgálnak alkotóelemként, vízhatlanok, UV-­állók, színtartók, ráadásul mosógépben is moshatók. Ebből Krisztina időjárás­álló táskákat készít.

A farmer rendkívül környezetszennyező alapanyag. Egy ilyen termék előállításához akár 10 ezer liter vizet és körülbelül 30 dekagramm kemikáliát, mű­trágyát használnak el, emiatt a levegőbe szén-dioxid kerül. Ez a gyapot előállítása, ezt követi a farmeranyag gyártása, a szabás, varrás, mesterséges koptatás, kezelés és szállítás. A további számadatokat tekintve évente ötmilliárd farmert gyártanak le, ebből 389 millió jut Európába. Évi egymilliárd pedig a szemétbe – prezentálta a számokat Krisztina. A farmer újbóli felhasználására végtelen variáció létezik – állította az előadó –, lehet abból kötény, táska, de akár pénztárca is. És bár meglévő anyagból nehezebb újat előállítani, megéri: a termékek nemcsak újra körforgásba kerülnek egy új életként, de ezáltal magunk is egyedibbek lehetünk. Mind­emellett pedig akár hobbi-, akár a gyerekekkel közös program, időtöltés is lehet egy-egy ilyen átalakítás.

Ezáltal segítünk a környezetünkön, s így magunkon is.