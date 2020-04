A színes, füles golyók titka, avagy mit tudjunk a kettlebellről

Ma már szinte mindegyik edzőteremben ott lapulnak a színes, különböző súlyú kettlebellek, vagyis a füles golyók, amelyeket egyre többen használnak is. Az egyszerű sporteszközzel valóban hatékony munkát végezhetünk, feltéve, hogy ismerjük a megfelelő fogásokat és gyakorlatokat. Egyébként többet árt, mint használ.

A sporteszköz eredete Oroszországba nyúlik vissza: ellensúly volt a takarmány mérése során használt mérőeszközön. Akkoriban pudban mértek, egy pud pedig 16 kilogrammnak felelt meg. Ezért az edzéshez használt gömbsúlyok ma is ennek töredékeit és többszöröseit képviselik. A legelterjedtebbek a 12, 16, 24 és 32, kilósak, de van 48 kilogrammos is. A girjával – ahogy eredetileg nevezték – való gyakorlatozás vélhetően férfiúi virtuskodásból ered, de hamar elterjedt a 19. század erőművészei körében. Az orosz atléták, súlyemelők azóta is sikerrel alkalmazzák edzéseik, felkészüléseik során. De mégis mire jók ezek a golyók és kiknek ajánlott? – tette fel az Életmódi a kérdést Temesvári Márta, kettlebelledzőnek.

A kettlebell minden izmot megmozgat

– A legelején szeretném erősen hangsúlyozni, ezt a fajta mozgást nem lehet internetről elsajátítani, mindenképpen személyesen kell az edzővel találkozni ahhoz, hogy a megfelelő mozdulatokat, gyakorlatokat megtanulhassuk. Miután ugyanis súlyokat emel, lenget és más formában mozgat az ember, nagyon fontos a helyes testtartás – emelte ki az edző, amelyek közül a legalapvetőbb az egyenes hát és a térd helyzete, amiket a szakember az edzések során igazítani tud. Ha erre nem figyel oda az ember, vagy nem ismeri a helyes tartást, komoly sérülést is szerezhet. Máskülönben a kettlebell sok szempontból praktikus sport, hiszen a golyókon felül nincs más eszközigénye, azok pedig kis helyen tárolhatók, és maga a gyakorlás sem igényel nagy területet. Ha van otthon az embernek 2-3 girjája, az bőven elég az edzéshez.

– Ez egy holisztikus sport: 30 perc alatt a teljes test átmozgatható, minden izom megdolgoztatható. Akinek azonban az izomtömeg növelése a célja, az keressen másik mozgásformát, a kettlebell ugyanis inkább alakformáló, amellett, hogy persze a gyakorlatok jellegétől függően lehet aerob és anaerob sport, fejleszthető vele az erő, az állóképesség és a robbanékonyság is – mutatott rá a mozgásforma összetettségére a tréner, aki arra is kitért, hogy a kettlebell használata komoly törzserőt eredményez, ami az egészség szempontjából sem utolsó dolog. Képes például elmulasztani a hát- vagy a vállfájást, fokozza a flexibilitást, a javuló mozgásminták pedig növelik a mozgásterjedelmet, és az ízületekre is kedvezően hat.

És most jöjjön az örök kérdés: kiknek ajánlott és kiknek nem?

– Növésben, fejlődésben lévő gyermekeknek egészen biztosan nem! Ezenfelül elméletileg bárki végezheti, aki fizikailag alkalmas rá. Ez nem súlyemelés, ezért bátran javaslom hölgyeknek is, nem néznek majd ki úgy az edzések eredményeként, mint az NDK-s úszónők! És persze a mozgásforma kortól is független, például az én édesapám is kiválóan tud velem dolgozni, pedig elmúlt 70 éves – árulta el Temesvári Márta, aki szerint hölgyeknek 6-8, férfiaknak 12-16 kilogrammos golyókkal érdemes kezdeni, s ahogy az ember fejlődik, fokozatosan kézbe lehet venni a nagyobb súlyokat is. A gyakorlatok helyes elsajátítása és némi edzésrutin fél-egy év alatt felszedhető, ezután akár saját súlyokat is vásárolhatunk otthonra. Ezzel kapcsolatban jó tanács, hogy érdemes többet áldozni rá, mert egyfelől a minőség itt nagyon fontos, másfelől ezek az eszközök egy életre szólnak, nem használódnak el, nem mennek tönkre. A reális ár kilónként 500-1000 forint között mozog. Összefoglalva a rövid, de nagyon intenzív edzéseken komoly erőre, használható izomzatra teszünk szert, közben pedig a cipőnket is be fogjuk tudni kötni, és nem fulladunk ki, ha gyalog kell felmennünk az ötödikre.