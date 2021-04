A szelén több betegség megelőzésében is segít, de kétarcú mikroelem

A szelén a vírusos eredetű megbetegedések megelőzése mellett több súlyos, népbetegségnek is számító kórkép megelőzésében és kezelésében is alkalmazható. Gyógyászati jelentőségéről Balázs Csaba endokrinológus gondolatait idézzük.

A szelén Selene holdistennőről kapta a nevét, amely azért is találó, mert miként a Holdnak, a szelénnek is két oldala van. Az elsőt, a károsat, a mérgező és rákkeltő hatású oldalát viszonylag korán felismerték. Az utóbbi intenzív kutatómunkája azonban pozitív hatásait is bizonyította egyes betegségek kialakulásában, kezelésében és megelőzésében.

Ilyenek a szív- és érrendszeri betegségek: az utóbbi évek kutatásai rávilágítottak arra, hogy a szelén antioxidáns, antitrombotikus, illetve lipid peroxidációt gátló hatásának szerepe lehet korunk szív- és érrendszeri betegségeinek megelőzésében.

A sejteket károsító szabadgyökök fokozott termelődéséhez vezetnek olyan állapotok, amelyekkel nap mint nap találkozunk. Ilyen a stressz, a szennyezett levegő, a különböző vegyszerek, amelyek akár környezetünkben, akár az elfogyasztott táplálékban találhatóak. A szabadgyökök sejtkárosító hatása a szervezet egészében jelentkezik.

Az oxidatív stressz, vagyis a szabadgyökök képződésének folyamata az egyes szerveken különböző elváltozásokat képes létrehozni. Ilyenek például a már említett szívproblémák mellett a bőrön jelentkező gyulladásos betegségek, az agyi területen a stroke, a tüdő területén az asztma, de hozzájárulhat több szervet érintő kórképek kialakulásához is, mint a diabétesz vagy a daganatos elváltozások.

Számos kedvező tulajdonsága mellett a téli időszakban leginkább a szelén antivirális hatását élvezhetjük. 2005-ös felmérések alapján az inluenzajárvány Európa azon országaiban volt különösen nagy mértékű, ahol alacsony szeléns zint jellemző.

A magyar lakosság körében magas az endokrin-, ezen belül a pajzsmirigybetegségek száma, illetve a női és férfi meddőség problémája, melyek öszszefüggésben vannak a szelén hiányával. Korábbi kutatásban meddő vagy csökkent nemzőképességű férfiak esetében egyértelműen kimutatták, hogy napi 100 mikrogramm szelén 3 hónapon át történő szedésével javult az ondósejtek vándorlási képessége.

Hazánk a mérsékelten szelénhiányos államok közé tartozik Európában, kiegészítő pótlásáról fontos gondoskodnunk. Ugyanakkor fontos, hogy ne essünk túlzásokba, azaz ne vigyünk be a szükségesnél nagyobb mennyiséget! Ez általában 150-200 mikrogramm között mozog naponta. Tudnunk kell azt is, hogy a szelén a kívánatosnál nagyobb koncentrációban mérgező és betegségek kiváltására is képes. Az optimális hatás érdekében a napi szükséges mennyiséget személyre szabottan javasolt beállítani: csak akkor és csak annyit szedjünk, amennyit a szervezetünk feltétlenül igényel.