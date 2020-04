A szappan és csakis a szappan – Így védték őseink a környezetet mosás közben

Ezekben a hetekben az Ökoport rovat hasábjain a Pesovár Ferenc-díjas Lendvai Tibornak, a Hermann zeneiskola néprajztanárának egy közelmúltbeli elő­adása nyomán, a paraszti gazdálkodás, szemlélet összetevőibe bepillantva meglessük, hogy milyen jó példával jártak előttünk a régiek abban, amiről manapság klímavédelemként, környezettudatosságként beszélünk.

Hagyományos ökológiai tudás 3. rész. Ruházkodás, tisztálkodás.

Száz meg száz év előtt, a huszadik század közepétől visszaszámolva a ruházkodás is egészen más alapokon nyugodott, mint azóta, mint éppen manapság. Lendvai Tibor erről is sokat tudott mondani.

A régiek a szövőszéken meg­szőtt vászonból varrták ru­hái­kat. – A fehér vászonruha évszázadokon át férfi- és női viselet is lehetett. Férfiaknál a gatya és az ing, nőknél a blúz és a pendely vagy a szoknya volt a jellemző. Alapanyaga a kender volt, és a len. Hogyan is készültek ezek? A kendert és a lent nyűni kellett, mégpedig úgy, hogy minél hosszabb legyen benne a rost; még a gyökerét is felhasználták. Áztatni is kellett, hogy a felesleges, bomlékony részeket hadd vigye el a víz, majd megszárították, törték a tilolóval, gerebenezték, kifésülték, aztán fonták, végül szőtték. Nem unatkoztak ezek az emberek régen, na! Ha ma így kellene készíteni a ruháinkat, akkor, azt hiszem, jobban megbecsülnénk őket, tovább kitartana a ruhakollekciónk, és többen szembefordulnának azokkal a divatipar felől jövő kívánalmakkal, hogy minden évben, illetve évszakban más ruhákat hordjunk – fogal­mazott az előadó, aki persze felmutatta, hogy gyapjúból, bőrből is készültek ruhák, vagy­is anyagváltozatosságban sem volt hiány, adtak magukra.

– Kicsit a tisztaságról, tisztálkodásról, mosásról is szeretnék beszélni – váltott aztán témát. – Ellentétpárba is lehetne állítani: valami tiszta és valami koszos, de olyan ellentétpárt is fölállíthatunk, miszerint valami tiszta és valami tisztátalan. Máris megjött a természetfeletti… Bukovinában a reggeli mosakodás közben ezt az imaszöveget mondták: „Dicsértessék, ó, áldott víz, ki megmostad az én gyarló testemet! Mosd meg az én bűnös lelkemet! Dicséret neked, örök Atyaisten, ki az egész világot teremtetted, áldott a neved, áldott a teljes szentháromság, most és mindörökké, ámen!” Természetes volt, hogy a reggeli mosakodás testi-lelki mosakodás.

Nemcsak a testüket mosták meg, de a lelküket is tisztították. És persze nemcsak Bukovinában, hanem máshol is. Mennyire más mentalitást sugall ez, mint amiben most élünk – jegyezte meg Lendvai Tibor. (Engedjék meg, hogy hangsúlyozzuk, az előadás, amely nyomán ez a minisorozat készül, még a járvány hazánkba való betörése előtt volt!)

Lendvai Tibor nem feledkezett meg a fizikai tisztálkodás jellemzőinek leírásáról sem. – Egyetlenegy tisztítószer volt, a szappan. Azzal mostak, azzal mosakodtak, azzal mosogattak, azzal borotválkoztak. Nem volt annyiféle tisztítószer, mint amennyivel mostanában elárasztanak minket a reklámokból. Pedig ezeknek a mosószereknek az alapanya szinte mindnek ugyanaz, csak éppen az egyik illatosított, a másik jobban habzik – jelentette ki. – Nos, korábban volt a szappan. Miből készült? Hulladékanyagokból. Hamuból. Egyrészt fahamuból és valami zsiradékból. Ezzel szemben manapság a szappanba és a mindenféle ilyen tisztítószerekbe kőolajszármazékokat raknak, ami iszonyú nagy környezetterheléssel jár. Az említett zsiradék is hulladék volt, zsírhulladék, faggyú.

Birkafaggyú, marhafaggyú, amit másra nem használtak el. Régen még a dögöt, az elhullott állatot is megfőzték szappannak – mondta.

– Manapság is lehet fahamuból tisztítószert készíteni, egyszerű a recept. Körülbelül négy liter vízzel kell leforrázni egy kilogramm fahamut, egy kicsit főzni együtt, majd hagyni két-három napot, hadd ázzon! Utána le kell szűrni – egy vászon segítségével –, s fönnmarad a hamusár, ami kiváló súrolószer. Nagyon környezetszennyezők a ma kapható súrolószerek. Ami meg átfolyik, az a tiszta hamulúg, azzal lehet mosni, kimérve bele lehet önteni a mosógépbe is. Illetve ha a hamulúgot zsiradékkal együtt megfőzzük, akkor körülbelül egy hónap múlva szappanunk lesz, ennyi idő kell a szappanosodási folyamathoz.

