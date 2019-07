A reggelire fordítjuk a legkisebb figyelmet – ha reggelizünk egyáltalán

A reggeli az egyik, ha nem a legfontosabb étkezés. Mi, magyarok azonban, úgy tűnik, mégis ebben vagyunk a leggyengébbek. Felmérések szerint egyedül, a mobilunkat nyomkodva, gyorsan lapátoljuk be a reggelit.

A magyarok többsége egyedül reggelizik, derül ki egy felmérésből, amelyben a résztvevők fele mondta azt – jellemzően a 18–29 éves korosztály tagjai –, hogy egyedül szoktak reggelizni. Ez lehetőséget teremt arra is, hogy sokan az okostelefonjuk társaságát válasszák.

Mondhatják persze, hogy régen sokan az újságot kiterítve ültek le az asztalhoz. Ugyanezeknek a válaszadóknak a háromnegyede értett ugyanakkor egyet azzal a kijelentéssel, hogy fontos lenne együtt reggelizni a családdal, de sajnos nincs rá idő. Hétvégén persze más a helyzet, a pihenőnapokon sokkal inkább jellemző a társaságban elfogyasztott reggeli és csak a megkérdezettek negyede eszik egyedül.

A magyar reggelizők fele végez valamilyen egyéb tevékenységet étkezés közben, legjellemzőbb az okostelefon vagy a tablet használata, de sokan vannak, akik zenét hallgatnak, rádióznak vagy tévéznek. Ugyanakkor a kutatás azt is megállapította, hogy ahol a háztartásban kiskorú gyerek is él, ezek a reggelizést kísérő melléktevékenységek kevésbé gyakoriak, a reggeli közben egymásra és a reggelire figyelnek a családtagok. Egy másik felmérésben arra voltak kíváncsiak, mennyi időt szánnak a reggelire az emberek. Ebből kiderült, hogy a legtöbb magyar felnőtt csupán 5-15 percet tölt reggel étkezéssel. Az ennél is gyorsabbak között jellemzően a budapestieket és a kizárólag hétköznap reggelizőket találjuk. A megkérdezettek többsége szerint az ideális reggeli hossza 15-30 perc volna. Jegyezzük meg: a gyors evés nem egészséges, az étellel együtt nagyon sok levegőt is lenyelünk, ami puffaszt, növeli az elhízás és a reflux esélyét is.