A prémium lakások modern térhódítása

Az ingatlanpiac szinte napról-napra újabb kiadó lakásokkal bővül. Ezek között számos modern, új építésű ingatlannal is találkozhatunk, melyek igencsak csábító opciónak számítanak. Miért lehet érdemesebb egy prémium bérleményt választanunk, mennyivel „tudhat” többet egy korszerű lakóhely?

Színes lakáspaletta

Ugyan országszerte is igaz, de a budapesti lakáspiacon még inkább sűrítve figyelhető meg az a sokszínűség, mely a kiadó ingatlanok típusait, állapotát és árfekvését jellemzi. Ez persze nem véletlen, a város építészetileg is meglehetősen eklektikus, hiszen jól megférnek egymás mellett a századelőhöz kötődő patinás épületek és a vadonatúj, korszerű társasházak és lakóparkok. Épp ezért szinte lehetetlen az, hogy valaki ne találjon egy minden szempontból megfelelő lakást a maga számára.

A prémium minőségű lakások, amilyenekkel például a Flatco oldalán is találkozhatunk, egy külön kategóriát képviselnek a piacon. Fiatalos, modern, a kornak mindenben megfelelő felszereltségük és kialakításuk okán valóban egészen magas minőségű lakóhelyekről beszélhetünk. Ezek árfekvése némiképp magasabb ugyan, de még így is nagy eséllyel jobban megéri egy ilyen lakást választanunk. De lássuk mégis milyen előnyöket tartogathat egy korszerű, új albérlet.

21. századi megoldások

A különböző technológiák folyamatos fejlődésben vannak, az utóbb évtizedekre pedig még inkább jellemző egyfajta robbanásszerű haladás. A modern megoldások egyre szélesebb körben érhetők el és ezek természetesen az építőipart sem kerülik el. Új alapanyagokat alkalmazhatnak, melyek pozitívan segítik a házak energetikai jellemzőit, emellett számos zöld megoldást is beiktathatnak, mint pl. napelemek, passzív házak, ezzel is abszolút igazodva a kor elvárásaihoz.

Ezek alapján tehát máris leszögezhetjük, hogy újépítésű lakóépület és a benne található lakások máris hatalmas előnnyel indulnak, hiszen az esetlegesen felhasznált korszerű megoldásoknak köszönhetően a fenntartási költségük máris a töredékére csökken a régi épületek sok esetben elavult rendszereihez képest. És bár az alapárak magasabbak lehetnek, ezen tulajdonságoknak köszönhetően az összköltségek mégis kedvezőbben alakulhatnak, mint más lakások esetén.

Az okosotthon kényelme

A modern elektronikai eszközök és a hozzájuk kapcsolódó lehetőségek a lakások felszereltségén is meglátszanak. Mára már számos okosotthonnal is találkozhatunk, melyek már az abszolút high-tech prémium kategóriát képviselik. Az ezekben kiépített rendszereknek köszönhetően, tulajdonképpen mindent központilag vezérelhetünk a házban, mindezt akár távolról is. Ide tartozik a fűtés/hűtés szabályzása, elektronikai eszközök kezelése stb.

A magas minőség és a modern megoldások tehát ma már a lakáspiac sajátjai. Az olyan, mai fejjel gondolkodó vállalkozások, mint amilyen a Flatco is, felismerik az ebben rejlő potenciált és a prémium kategóriára esküsznek. A fent leírtak tükrében is belátható, hogy ezek esetén mindig érdemes kicsit a bérleti díjak mögé látni és a nagyobb képet tekinteni mérvadónak. Egy modern otthon meghálálja ha őt választjuk, a saját kényelmünk pedig többek között ezen is nagyban múlik.