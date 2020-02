A nők örök témája: a felfázás. Az urológus szerint azonban ez a kifejezés csak a köznyelvben létezik, hiszen a valóságban a tünetek mögött a leggyakrabban bakteriális fertőzés áll. Mit tegyünk és mit ne tegyünk annak érdekében, hogy elkerüljük a „felfázást”?

– A témakör annyira komplex, hogy egy kétnapos kongresszus sem elég arra, hogy végigbeszéljük minden szempontból. Általában felfázás alatt a köznyelvben a vizelési problémákat értjük: gyakori vizelési inger, amit égő, csípő érzés is kísérhet, de társulhatnak hozzá fájdalmas alhasi görcsök, szélsőséges esetben véres vagy gennyes vizelet, láz, hidegrázás is jelentkezhet. Az esetek többsége sajnos sosem kerül orvosi ellátásra, pedig az öngyógyítás nem célravezető, sőt az ellátatlan „felfázások” komolyabb problémához is vezethetnek – hívta fel a figyelmet Kovács László, urológus főorvos. A vény nélkül kapható patikaszerek úgynevezett tüneti szerek, amelyek nem pusztítják el a kórokozókat, csak a tüneteket enyhítik. Ettől függetlenül persze előfordul, hogy az ember immunrendszere megküzd az adott vírussal vagy baktériumokkal. Ám ha rendszeresen visszatér a hólyaghurut, nem árt alaposan kivizsgálni, pontosan mi áll a háttérben. Azt sem árt tudni, hogy „felfázás” esetén urológus mellett szükséges lehet nőgyógyászt is felkeresni, ugyanis a felfázás tünetegyüttesét nemcsak urológiai, de nőgyógyászati problémák is okozhatják, sőt igen gyakran mind a két szakember szükséges ahhoz, hogy helyreállítsák az egészséget.

– A betegség nem köthető életkori csoportokhoz, de általában igaz, hogy a fiatal, még szülés előtt álló nőket és a menopauzán már túlesett hölgyeket gyakrabban érinti. Előbbieket azért, mert náluk még nem alakult ki a kismedencei immungát, utóbbiaknál pedig az ösztrogéntermelés csökkenése következtében sérülékenyebbé válik a hüvelyflóra – tette még hozzá az urológus. Hagymásy László nőgyógyász főorvos egy kis anatómiai hátteret is adott:

– A húgycső külső nyílása, a hüvelybemenet és a végbélnyílás egymás közeli szomszédságában található. Emiatt a kórokozók – amelyekből alaphelyzetben is több fajta él a hüvelyben és a bélben is – könnyedén bejuthatnak a húgycsőbe. Innen már csak néhány centiméteres utat kell megtenniük a húgyhólyagig, ahol megtelepednek, elszaporodnak és máris kész a baj. Ezért aztán a megelőzésben első helyen áll a higiénés szabályok betartása – mondta. Ezek közül sok közismert, ezeket itt most nem soroljuk fel. Kevésbé tudott viszont, hogy nemcsak toalett után, de előtte is érdemes kezet mosni, így elkerülhetjük, hogy magunkat fertőzzük meg.

– Ugyancsak tisztálkodni kellene szexuális együttlét előtt és után is. Menstruáció idején kerülni kell a szexet, ugyanis a hüvely nyálkahártyája ilyenkor sérülékenyebb, könnyebben kaphatnak a hölgyek fertőzést. A túlzott tamponhasználat vagy a sokáig bent hagyott tampon is okozhat hólyag-, majd hüvelyi gyulladást, csakúgy, mint a túl gyakran váltogatott szexuális partner. Védekezésre pedig inkább javasoltak a hagyományos eszközök és fogamzásgátlók, mint a spermicid anyagok, amelyeket nem ajánlott rendszeresen használni, valamint a gyakori irrigálás sem jó, mert kiírtja a hüvelyből a hasznos tejsavbaktériumokat – hangsúlyozta a nőgyógyász főorvos.

A tisztálkodás mellett legalább ennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, ami hozzájárul a hüvelyt belülről borító nyálkahártya egészségéhez, így a gyulladás elkerüléséhez. Sok folyadék, gyakori vizeletürítés – de sose tartogassák a vizeletet, ugyanis a húgyhólyagban pangó vizelet kiváló terepet nyújt a baktériumok szaporodásához! Öltözzenek fel a hideg ellen! Az alhasi tájék lehűlése az erek összeszűkülését okozza, emiatt romlik a hólyag vérkeringése, gyengül a természetes védekezőrendszere, így a húgyhólyagba kerülő baktériumok gyorsabban tudnak szaporodni, számuk 1-2 óra alatt megduplázódhat.

A tipikusnak nevezett baktérium az E. coli a „felfázás” esetén, de ma már számos, korábban nem létező vagy nem jellemző baktériumok is képbe kerültek a húgyúti fertőzéseket illetően, amelyek nem érzékenyek minden antibiotikumra, ezért is fontos, hogy laborvizsgálatra is sor kerüljön a gyógyulás érdekében.