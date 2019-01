A nagy munka előtt otthon mindig próbáljuk ki az áhított színt

A mai modern falfestékek már lehetővé teszik, hogy akár a téli időszakban is fogadjuk a szobafestőt, vagy magunk álljunk neki átfesteni a lakást.

Azonban körültekintően kell megválasztanunk a fal színét, hiszen nem csupán egy-két évre készül a festés, kellemetlenül, rosszul érezhetjük magunkat egy, nem a megfelelő színre festett helyiségben. Beleeshetünk abba a hibába, hogy a falfesték kiválasztásakor megtetszik valamelyik szín a kis minta alapján, de csak akkor jövünk rá, hogy az túl sötét vagy világos, amikor már elkészült a festés. Ezért falfestéket lehetőség szerint sose válasszunk pusztán a pár négyzet centiméteres minták alapján. Még rosszabb a helyzet, ha a színskála nyomtatott, nem pedig a festék felhasználásával készült. Figyeljünk arra, hogy a színek mélysége nagyban függ például a helyiség megvilágításától, a felület festékbeszívó képességétől, a rétegek számától, de a bútorok mérete, színe is hatással lehet rá. Amennyiben van rá lehetőségünk, mindig vigyünk haza mintát a festékből, és a kifestendő helyiség falán próbáljuk ki azt. Várjuk meg, amíg a festék megszárad, hogy a végső árnyalatot lássuk.

Amennyiben nem akarjuk magát a falat összekenni, fessünk le nagy fehér kartonlapokat a festékkel, azokat erősítsük a falak közül legalább kettőre. Figyeljük napközben, hogy miként változik a szín a nap folyamán. A reggeli fény kicsit sárgásabb, a déli fény mindig a legerősebb, a kora esti pedig kissé narancssárgás. A tájolás is sokat számít, hiszen ettől függ, hogy a helyiség mikor és mennyi ideig kap napfényt. Az északi fekvés kissé a kék felé, a nyugati pedig valamennyire a narancs árnyalata felé tolja majd el a fények hatását. Az árnyékok sötétítik, szürkésebbé teszik a színeket. Mindez kihat arra, hogyan látjuk a falfesték színét. Tehát fontos, hogy ne az üzletben, lámpák megvilágítása mellett válasszunk. A legtöbb olyan festékgyártónál, ahol fix színválaszték van, mindegyikből lehet kapni mintadobozt is, ezzel könnyítik meg a vásárlók számára a biztos választást. Csekély összegért kikerülhetünk egy nagyobb hibát, amit idő, munka és pénz helyrehozni. Különféle színskálák alapján a legtöbb nagy festéküzletben és barkácsáruházban bármilyen színt percek alatt kikevernek nekünk. Kérjük a boltban a lehető legkisebb mennyiséget, ami bőven elegendő arra, hogy otthon kipróbáljuk az áhított színt. Így meggyőződhetünk róla, hogy a nyomtatott minta hűen tükrözte- e a színről alkotott elképzelésünket és valóban erre a hatásra törekedtünk-e. Ha nem vagyunk elég biztosak magunkban, kérhetjük lakberendező- színtanácsadó segítségét is a falfesték kiválasztásához, hiszen ő profi a színek összehangolásában.