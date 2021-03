A mosogatógép eltávolítja a baktériumokat a kisállatok táljáról, játékairól

Bár nem tartozik a legolcsóbb háztartási eszközök közé, a mosogatógép mégis a legtöbb embernek megéri a befektetést. Nemcsak rengeteg vizet és tisztítószert, hanem időt is spórol, ami a felgyorsult világban hatalmas kincset ér.

Ezt ne hagyja ki! Íme a baloldal kettős beszédének legkirívóbb példái

A legtöbb ember csak az edények, tányérok és konyhai eszközök tisztítására használja a mosogatógépet, pedig más hétköznapi – és gyakran egészen piszkos – tárgyat is gyorsan makulátlanná varázsolhat. Ezért érdemes bizonyos használati tárgyakat is a mosogatógépbe rakni. Nemcsak azért, mert a magasabb hőfok sokkal hatékonyabban elpusztítja a baktériumokat, de a módszer környezetkímélőbb is. A kézi mosogatással egy alkalommal akár 27 liter vizet is el lehet használni, ezzel szemben vannak olyan, víztakarékos mosogatógépek, amik 3-4 liter vízzel tisztítanak.

A mindennapos használati tárgyakat javasolt külön és nem az étkezéshez is használt eszközökkel együtt tisztítani. A mosogatógép nemcsak az emberek edényeihez használható, hanem a háziállatok táljait is alaposan megtisztítja. Ezeknek alapból normálisan elegendő a napi gyors elmosás és vízzel történő öblítés, de időnként nem árt, ha a gondos gazdik a mosogatógépet is igénybe veszik. A tál alapos mosogatása a mosogatógépben eltávolítja az esetleges baktériumokat, mint például az E.coli, az MRSA, a liszterózis és a szalmonella, de penész esetén is kiváló munkát végez. A tálak mellett a kis kedvencek gumi- és műanyag játékait, valamint a nem bőr pórázokat és nyakörveket is bátran be lehet tenni a mosogatógépbe, ám ezeket az evőeszköztartó rekeszbe kell rakni, nehogy elérjék a tisztítólapátokat vagy belecsavarodjanak azokba.

Ezt követően pedig nem árt elindítani egy üres magas hőfokú programot, amelybe mosogatógép-tisztítószer kerül, és a szűrőt is jó ötlet kitakarítani, mielőtt újra edények kerülnek a gépbe.