A magyar epernél jobb nincs! – A délről hozott gyümölcs élvezeti értéke alacsonyabb

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint már országszerte kapható a hazai fóliás szamóca a piacokon, üzletekben. A magyar eper ízében, állagában nagyságrendekkel jobb a külföldről, több ezer kilométerről behozottnál, hiszen frissen kerül a fogyasztókhoz.

A friss magyar szamóca könnyen megkülönböztethető az importált, még koraéretten leszedett, és több ezer kilométerről ideérkező gyümölcstől – írja a NAK közleményéében. A magyar áru állagra nem olyan kemény, a csészelevelei frissebbek, az íze pedig nagyságrendekkel jobb. A frissesség annak köszönhető, hogy a hazai fajták szájéretten szedhetőek, mivel jóval rövidebb idő alatt jut el az áru a fogyasztóhoz.

A magyar szamóca három hullámban érkezik a kereskedelmi forgalomba: elsőként kis mennyiségben a fűtött fóliasátras termés kerül a piacokra, üzletekbe, majd utána május elejével a fűtetlen fóliasátras, fóliaalagutas termőterületekről, végül várhatóan május közepétől érkezik a szabadföldi szamóca. A hazai termés június közepéig-végéig kitart.

Kérdés, miért annyira drága, ha utaztatni sem kell olyan sokat? A válasz összetett. Még a fóliasátorban történő ter­mesztés esetén is számít az időjárás: ha kint fagy, a sátorban is vészesen zuhanhat a hőmérséklet. Ott is fel kell tehát minden eshetőségre készülni. Az epertövek termőképessége is változó. Egyre több termelő Olaszországból szerzi be a töveket, ami nem olcsó. A szedés pedig csakis igen fárasztó kézimunkával történhet, ám az erre vállalkozó idénymunkások száma is fogy.

A Dél-Európából az év korábbi hónapjaiban behozott olcsóbb gyümölcsöt még teljes érés előtt leszedik, így annak az aromája, cukortartalma, élvezeti értéke hiányos. Akinek tehát van türelme kivárni, míg az itthon termesztett eper beérik és hajlandó is erre többet áldozni, az biztosan jól jár.