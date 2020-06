A levendula pompázik, lesz belőle többféle földi jó

Gyönyörű és illatos – a nyár egyik legkedvesebb és legsokoldalúbban felhasználható növénye virágzik a napokban, mindenhol az országban.

Jenő kis közösségi kertjében kétfélét is lehet szedni, ahol szombaton kezdték meg a szüretet a Szélszirom Klub tagjaival és helyi családok részvételével. Lesz belőle szörp, olaj és illatozó csokor is.

Már távolról érezni a semmivel össze nem téveszthető illatot, amikor a község kis levendulás kertjébe érkezünk. Mert bizony a településnek saját közösségi levendulása van, ahol vibrál a sok apró lila virág a szombat délutáni levegőben, ahogy az asszonyok szedik, szüretelik a takaros kis fonott kosarakba. Csattogó vágószerszámokkal versenyez a sok dongó, amelyek a levendula virágporától részegülve döngenek egyik tölcsérről a másikra. Nagy Anikó fogadja a népes társaságokat, családokat, a Szélszirom Klub tagjait, s mutatja, hol mit érdemes szedni. Merthogy itt mindenkinek szabad, sőt, haza is vihetik az összegyűjtött csokrokat a résztvevők.

– Tizenöt–húsz éve létezik ez a kis kert, mi vágjuk, gondozzuk, metsszük a növényeket. Az itt látható lakatfal pár éve került ide, a szerelmesek és az újszülöttek kapnak lakatot rá – meséli a szervező, s mutatja a virágokkal körbevett kovácsoltvas kerítéselemet, hozzátéve, hogy hatszáz levendulatő kapott itt helyet, melyek láthatóan nagyon jól érzik itt magukat. Sajnos ugyanis volt év, amikor le kellett cserélni az összes virágot, mert kipusztultak, vélhetően valamilyen betegség miatt.

Laikus számára is látható, hogy itt kétféle levendula él – az egyik már teljes pompájában ragyog, a másik még szemérmesen tartogatja bimbóit a hosszan égbe nyúló vékonyka szárakon. – Bizony, van tihanyi és pannonhalmi levendulánk is – mutatja az egyik asszony. – Most még csak a virágzó tihanyi levendulát szedjük, de az a tapasztalat, hogy a másik illatosabb lesz – teszi hozzá.

– A következő időszakban nyílik majd a többi, majd akkor is jövünk és szedjük – tudjuk meg a hölgyektől. Ahogy azt is, miféle csodás felhasználási módjai vannak ennek a kellemes illatú növénynek: – Lehet szárítani csokorba kötve, párnákba varrva. De készítünk belőle szörpöt és áztatjuk olajba is. Bizony, olajba – amelyet számos egyéb értékes összetevővel keverve varázslatos bőrápolóként használunk.