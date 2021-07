A kőhányáspusztai ökoközpont hamarosan a természetkedvelők és lovasok új zarándokhelye lehet

Fejér megye egyik legszebb ékköve az az „egyutcás” településrész, amely a Vértes hűvösében évszázadok óta csendes magányba burkolózva, térerőtől, városi zajoktól mentesen éli mindennapjait. Kőhányást az ökoturisták is ezért fedezték fel, s ezért épülhetett itt meg a Vértes Értékeiért Egyesület és a Vérteserdő Zrt. ökoturisztikai központja. Már maga az épület és annak fenntarthatósága is öko, nem csak a programjaik.

Kőhányáspuszta igazi ikonikus vértesi ékszerdoboz, ahová csak az érkezik, aki kirándulni, kikapcsolódni akar. Itt, gyakorlatilag az erdő szélén, az egyetlen utcával rendelkező településrész elején épült meg a Gróf Esterházy Móric Ökoturisztikai Központ, melynek ökojellegéről Szalóki Mihály mesélt, aki a kezdetektől figyelemmel kíséri a projekt születését, s aki az üzemeltetésben részt vevő üzlettársaival együtt az ökológia és a biológia szerelmesei:

– Az ökoturiszitkai vonalra kívánunk ráerősíteni. Az embereknek azt kínáljuk, ami a természethez közelebb viszi őket – mondja a házigazda, utalva arra, hogy számos természetközeli programot terveznek a központban a közeljövőben. De, mint kiderült, már maga az épület is e gondolat mentén épülhetett meg: – Passzív ház jellege van, már ami a beépített anyagokat illeti. Azt szoktam mondani, hogy „minden az, aminek látszik”. Amiről azt hisszük, hogy fa vagy kő, az tényleg az is. Nincsenek illúziók – ezzel is azt üzenjük, hogy nem egy kommersz, hanem a természethez közeli helyen járunk. Öková teszi az épületet az is, hogy függetlenedünk a legtöbb energiától. Villamos­energia-hálózati rendszerünk ki van egészítve egy napkollektoros rendszerrel, ami a használati meleg vizet állítja elő. Saját víztisztító rendszerrel rendelkezünk, így zéró szenny­vizet termelünk. Ugyanaz a technológia van kiépítve, ami egy városban is megtisztítja a vizet, csak mi nem elszikkasztjuk, mert a környezeti adottságok ezt nem teszik lehetővé, hanem a megtisztított, csapvíz minőségű szennyvizet – ami tehát már nem is az –, elvitetjük innen.

Az ökoközpont tüzelőanyaga is természetes, ugyanis faapríték kazánnal rendelkeznek, amit megújuló energiaként tartják számon. Hálózati vizet nem használnak – 200 méter mély fúrt kúttal rendelkeznek ugyanis. Az innen érkező víz karsztvíz mélységből érkezik s egy szűrőrendszeren folyik keresztül, így bevizsgált ivóvíz minőségű.

Ötletes természetközeli programjaik mellé a lovasoknak is kedveznek „lókikötőjükkel”. Aki ugyanis patással érkezik, s megszáll itt, vagy csak elfogyaszt egy frissítőt, lovát is biztonságban tudhatja a négylábú vendégeknek fenntartott istállóban.