A kicsik is próbálkozzanak az örömteli alkotómunkával

Színes fonalkarkötőt, díszcsigát és számos, könnyen elkészíthető ékszert készítenek a gyermekek egy székes­fehérvári táborban. A szervezők vallják: maga az alkotás legyen az élmény, mindig érdemes megdicsérni a gyermeket, a kis alkotót!

Németh Orsolya és lánya, Tárnok Orsolya ékszerkészítők egyik kedvenc helyszíne Kapolcs a Művészetek Völgyével, ám ahogy idén sok szeretett programnak búcsút kellett mondani, úgy ez sem valósul meg ezen a nyáron.

Mivel Orsiéknak hiányzott a társaság, a kedves, baráti csevegések légköre s az, hogy akár másokkal együtt alkossanak, ezért gondoltak egy nagyot, és székesfehérvári házuk kertjében berendeztek egy, a kapolcsi hangulatra emlékeztető műhelyt.

Az ide érkező gyerekeket egyrészt játék horgászattal fogadják, és ha az ügyes gyerkőcök kipecázták a színes halacskákat, akkor akár odaülhetnek karkötőt, egyéb ötletes tárgyat alkotni a két Orsival (vagy éppen azzal, aki ráér).

Az egyik asztalon bájos kis csigák sorakoznak, ezek egyszerű díszek, amelyeket akár az óvodások is elkészíthetnek szülői segítséggel – mutatja a nagyobbik Orsi a főzöttgyurma-aljból, üveggolyóból, rézszemből, tapogatóból összerakható állatkát. A nagyobbak ügyesebbek, ők egyedül is összeállíthatják, de azért itt törekednek arra is, hogy összehozzák a szülőt és a gyereket, mert a közös kreatív elfoglaltság mindig előny – mondja Orsi. Van aztán szép színes fonalkarkötő, ami szintén nagyon egyszerűen elkészíthető, mégis kell az odafigyelés, legalábbis abban, ahogyan a fonalakat az ember egymás után rendezi a kerek sablonon. A technika úgynevezett hetes fonás, hét szálból csavarodik össze a kapoccsal lezárt ékszer, amely akár tovább is díszíthető réz apróságokkal. Nagyobb lányok bevállalhatják a szintén fonálanyagú, vastagabb karkötőt is, amit két ujjon kell hurkolni.

Orsiék azt tapasztalják a közös ékszerezés során, hogy a gyerekekre nagyon oda kell figyelni, különben lankad a kedv. Sokan csak rövid ideig tudnak figyelni, úgyhogy valami egyszerű, könnyen elkészíthető apróságot érdemes velük csinálni. Mások kitartóbbak, ügyesebbek, ők akár egyedül is boldogulnak, ha már megfigyelték a technikát.

Azt nagyon fontosnak tartják, hogy dolgozzunk akár otthon, akár közösségben a gyerkőccel, mindig meg kell dicsérni azt, amit csinált, hiszen ő akkor és ott arra képes. Maga az alkotás legyen az élmény, az öröm, azt kell megélni, az eredmény érdekében pedig mindig lehet javítani a technikán.