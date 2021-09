A jó kompromisszumkötés titkairól hallhattunk a Csajos esten

Az évad első Csajos estjén arról hallhattunk egy mentor tapasztalatai alapján, hogyan működhetnek jól a kompromisszumok a párkapcsolatban.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék senkit nem kíméltek

A Barátság mozi egyik tematikus sorozata a Csajos est, amelyen minden alkalommal egy-egy nagyobb érdeklődésre számot tartó téma kerül terítékre, szakértő részvételével, filmvetítéssel összekötve. A szeptembert mindjárt a párkapcsolattal kezdték, méghozzá abból a szempontból, hogyan működnek e téren a kompromisszumok, miként érdemes azokat megkötni, valamint kiderült az is, hogy van valamiféle különbség a kompromisszum és a megegyezés között.

A szakértő Koller Zsuzsanna párkapcsolati és önismereti mentor volt, aki abban segített eligazodni, mit tehetünk, hogy jobban működjenek a kompromisszumaink. Illetve, milyen gyakori hibákat érdemes elkerülni? A mozit teljesen megtöltő közönség tagjai természetesen – a téma jellegéből és a sorozat címéből adódóan – leginkább hölgyek voltak, de azért egy-két úr is feltűnt a széksorokban. Végül is, a párkapcsolat mindkét nemet érinti…

Koller Zsuzsanna először is arra volt kíváncsi, kinek mit jelent a kompromisszum, mennyire kapcsolunk hozzá negatív jelentéstartalmat? Mint kiderült, többnyire így értékeljük, tehát jellemzően valami nagy lemondásra, áldozathozatalra gondolunk, ha erről a fogalomról beszélünk. Pedig ennek nem feltétlenül kell így lennie. S az is igaz, hogy lehet nagyon eltérően értelmezni a kompromisszum jelentését. A mentor szerint az valóban hiba, és nem lesz jó következménye, ha valaki túl nagy áldozatot hoz, vagyis túl nagy kompromisszumot köt, hogy megmaradjon a párkapcsolat. A helyes út, vagyis a jó kompromisszum az, ami hosszabb távon mindkét félnek pozitív eredménnyel jár. Párkapcsolati téren lehet szükség nagyobb kompromisszumra például az állattartás kapcsán (az egyik fél akarja, a másik nem), a gyereknevelés ügyében (az egyik fél engedékenyebb, a másik szigorúbb) és még sorolhatnánk. Ám az is minősülhet kompromisszumnak, ha egy, amúgy lapos talpú lábbelit kedvelő nő csak azért vesz magas sarkú cipőt a randikra, mert a párja azt kéri tőle, hogy így legyen nőiesebb… S ő ezt megteszi, mert tudja, hogy így a férfi elégedettebb, ami neki is jó.

Zsuzsanna felhívta a figyelmet a gyakori hibákra, vagyis azokra az idegesítő, többnyire elriasztó mondatokra, amelyeket jobb elkerülni, ha egy fontos témát szeretnénk megbeszélni a megegyezés érdekében. Ilyenek például: „Beszélnünk kell…”; „Te mindig…” vagy éppen: „Te soha…”. Óvatosan, körültekintően, lehetőleg „békeidőben”, és nem veszekedés közben javasolt belekezdeni a beszélgetésbe. A megegyezés és a kompromisszum közötti különbségről azt tudhattuk meg: előbbi jobban hangzik, és ott inkább olyan megoldásról van szó, amellyel mindkét fél egyetért. Az est résztvevői a téma levezetéseként A szerelem röviden című filmet tekinthették meg.