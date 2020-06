A járványon és sok egyeztetésen túl kitisztult a kép, így már bizonyos, hogy a hagyományokhoz hűen ismét lesznek Móri Bornapok.

Nem volt könnyű helyzetben Mór városa, különösen az évről évre tízezreket odacsábító bornapok szervezőgárdája. A járványügyi helyzet folyamatos figyelemmel kísérésével párhuzamosan próbált a Humán Iroda vezetője, Némethné Utry Edit és csapata olyan forgatókönyvet írni, ami teljesíthető ebben az évben. Az irodavezető elmondta, hogy még a válaszadás előtti pillanatokban is a Lamberg-kastély Kulturális Központ igazgatójával, Kovács Gergővel egyeztetett a programokról.

Mint megtudtuk, összeállították a programtervet, melynek mentén a kulturális központ megkötötte a szerződéseket a fellépőkkel és közreműködőkkel. Eközben egyeztetéseket folytatnak a műszaki oldallal, szóval elmondható, hogy az előkészületek ott tartanak, mint ilyenkor minden évben.

Az mindenképpen szokatlan lesz, hogy nem érkeznek külföldi csoportok. 2020 páros év, így a hagyományokhoz hűen Nemzetközi Fúvószenei Fesztivált terveztek, de mivel ennek több akadálya is van idén, ezért inkább hazai fúvós­zenekaroknak, illetve a város különböző művészeti csoportjainak kívánnak lehetőséget adni a bemutatkozásra.

A testvértelepülések érkezésével kapcsolatban folyamatosak az egyeztetések, különösen azért, mert idén 30 éves a Mór– Freudenberg testvérvárosi kapcsolat, amit szeretnének méltóképpen megünnepelni.

Utry Edit a megszokott programokról elmondta: – A Borutca szervezése folyamatosan zajlik, és a legtöbb civil szervezet is készül hagyományos rendezvényeivel. Lesz vásár is, egyrészt a Lamberg-kastély udvarán a kézműves vásár, másrészt a Móri Borvidék TDM Egyesület szervezésében a szokásos helyszíneken. A Brindisi Szent Lőrinc Borrend és a 20 éves évfordulóját ünneplő Móri Borbarát Hölgyek Egyesülete is hagyományos programjaikkal készülnek, valamint megkezdődött a sportprogramok szervezése is. Maga a szüreti felvonulás, amennyiben meg tudjuk tartani, akkor a korábban megszokottnak megfelelően lesz megszervezve.