A fehérvári Csecskedi László Earth 2071 című filmje hatalmas sikert aratott

Közel kétszáz, egyperces film, 24 óra alatt! A világ összeállt a közös cél érdekében és a járvány árnyékában is megrendezésre került a Shoot4Earth – Forgass a Földért! nemzetközi FilmMaraton, amelyen egy fehérvári siker is született. Csecskedi László fontos üzenetet hordozó filmet alkotott, amelyen érdemes elgondolkodni az emberiségnek.

Ezt ne hagyja ki! Dobrev végigviszi az oltásellenes kampányt

Az elmúlt években több alkalommal felmerült a szervezőkben, hogy megvalósítják a programot világjátékként. A járvány miatt végül néhány hónap alatt állították össze a menetrendet, arra gondolva, hogy a Shoot4Earth – Forgass a Földért! a koronavírus árnyékában is megvalósítható.

A Jiri Menzel emlékére meghirdetett nemzetközi FilmMaratont, Szabó István Oscar-díjas filmrendező, a filmverseny nemzetközi zsűrijének elnöke nyitotta meg. A hivatalosan a Föld napja alkalmából, a környezettudatosság jegyében megrendezésre kerülő globális filmes-világjáték díjkiosztó ünnepségén több magyar filmes siker is született.

A Shoot4Earth Legjobb magyar film címet – az Earth2071 című alkotás nyerte, amely a fehérvári Csecskedi László nevéhez fűződik. A filmről, és annak fontos üzentéről kérdeztük az alkotót.

– A klip két helyszínen forgott Székesfehérváron, és a már jól ismert gánti bauxit bányában. A két főszereplő nem más mint a feleségem és a kislányom, illetve az átírt forgatókönyvben szerepel az anyósom, a sógorom és egy nagyon jó barátom is. A forgatásra reggel 11 órakor indultunk el otthonról, Gántra 2 óra magasságában érkeztünk meg, ott olyan 5 óra környékén fejeztük be a munkát. A kameramunkát, a vágásokat és a forgatókönyvet is én csináltam, és végül a segítőimből lettek a statiszták is.

– Az alapvető üzenet szerintem egyértelmű. 2071-et írunk, amikor a Föld jelenlegi formájában, legalábbis az én nézőpontom szerint már nem létezik. Ez nem egy olyan távoli jövő, tehát mindenki magáénak érezheti, és elgondolkodhat azon, hogy akár ezt meg is élhetjük, ha így haladunk tovább. Ezért is adtam a címben ilyen belátható időintervallumot, mert az emberek hajlamosak elbagatelizálni azokat a dolgokat, amelyekben úgy gondolják, hogy nem lesz szerves részük. Azt a fajta érzést szerettem volna kiváltani a videóval, amikor van az ember életében egy biztos dolog, az milyen gyorsan el tud illanni és szertefoszlik minden. Ez is egy ilyen üzenet, ha most nem cselekszünk, akkor talán 50 év múlva már túl késő lesz, és nem tudunk mit tenni. Az, hogy két hozzám közel álló személy legyen a főszereplő nem volt kritérium, de evidensnek éreztem. A kislányom egy kirándulásnak élte meg az egészet, nagyon élvezte, és sokkal könnyebb volt a forgatás szempontjából is, hogy ott van a személyes kapcsolat közöttünk.

– Egy online gála keretein belül – ami a YouTube-on zajlott – szembesültem azzal, hogy elhoztam a legjobb magyar film és a legjobb magyar forgatókönyv díját is. Még most is felfoghatatlan számomra, nem így készültem, hogy én ezt megnyerhetem, elképesztő érzés.