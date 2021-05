A divatban a színek is a minták párosítása számtalan variácóban történhet

Régen mintha a divatban is sokkal egyértelműbb lett volna minden. Csíkosat nem párosítottunk kockással, lilát sem a pirossal, hogy csak két dolgot említsünk. De manapság, mintha ezek a „szabályok” is felborultak volna. Vannak-e még klasszikus párosítások? – tette fel az Életmódi a kérdést Tóthné Papp Edina stíluscoach-nak.

– Abban, hogy a színeket ki hogyan párosítja, eleve nagy szerepet játszik az, hogy ki melyik stílus kedvelője – szögezte le az elején a coach, majd így folytatta: – A klasszikus és a természetes stílus hívői, akik szinte alapszínekre korlátozzák az öltözködésüket, biztosan nem mennek bele vad kombinációkba, legfeljebb finom kiegészítők formájában csempésznek bele egy-egy „durvább” színt a ruhatárukba. A romantikus stílus jegyében öltözködőknél viszont jóval nagyobb eséllyel látunk olyan összeállítást mintában vagy színben, amire felkapjuk a fejünket – mondta.

Ilyen lehet a narancs és a rózsaszín együtt viselése, ami sokak számára sokkoló, ugyanakkor a coach szerint elképesztő energiatöltetet ad a viselőjének. Ám a kreatív és a drámai stílus képviselői azok, akiknél egyértelműen megfigyelhető a szín-, és a mintahalmozás.

Apropó, színhalmozás. A divatban minden évnek megvan a színe, az idénre pedig kettőt is választottak: a nyugtató szürkét és a világos napsárgát. Szakemberek szerint a sárga és a szürke házassága erős mögöttes üzenettel bír – erőt és reményt adnak egyszerre, ez pedig különösen felemelő lehet ezekben a rendhagyó hónapokban. A világos napsárga egy fényes és vidám, élénksárga árnyalat, ami egy csipetnyi melegséggel párosul. A nyugtató szürke pedig olyan megbízható elemek szimbóluma, amelyek örök érvényűek és szilárd alapot nyújtanak – mondják.

– Ez a két szín remekül kiegészíti egymást. A szürkének rengeteg árnyalata van, ezért akár a hideg, akár a meleg színtípusba tartozik valaki, biztosan megtalálja a számára legmegfelelőbb tónust. Mindemellett nagyon jól „aládolgozik” a sárgának, és mellette a málnához és a fűzöldhöz is kiváló, amelyek szintén nagy divatjai ennek az évnek. A szürke visszafogja ezek harsányságát, a végeredmény pedig kellemes összhatás lesz – magyarázata Tóthné Papp Edina.

A tónus kiválasztásának fontossága igaz a sárgára is. Ha pedig nekünk nem áll jól az év divatszínének választott két konkrét árnyalat, nem kell azon erőlködni, hogy mindenáron kerüljön belőlük a szekrényünkbe. Az persze más kérdés, vajon a boltok polcain – amelynek kínálatát erősen meghatározzák a divatszínek – találunk-e más árnyalatot is. Ha kevésbé vagyunk bátrak, vagy nem akarunk olyan színű darabokra áldozni, amelyek aztán könnyen kimehetnek a divatból, válasszunk kisebb, olcsóbb kiegészítőket – sálat, harisnyát, ékszereket.

A stíluscoach szerint leginkább a tavasz és a tél típusba tartozó hölgyekhez illik az említett két szín. Ugyancsak a tél típusúaknak ajánlott inkább a málna és a fűzöld is. Jegyezzük meg: a magyar nők többsége a tél típusba tartozik.

De mi a helyzet a mintákkal idén, és úgy általában? – A mintapárosításban léteznek kezdők, haladók és mesterek. A kezdőknek azt javaslom, bármilyen, de csak egyféle mintát párosítsanak egyetlen színnel. Akkor szép igazán az összeállítás, ha a mintában is benne van az a szín, amit alapszínnek választottunk. Haladó szinten már két mintát is párosíthatunk, a lényeg itt is, hogy a tónusok harmonizáljanak egymással. Én például láttam már kockás-pöttyös kombinációt is. Ezzel azonban már jóval óvatosabban kell bánni, hiszen könnyen félrecsúszhatunk. Általában véve azonban azt mondom, ha valaki magára vesz két különböző mintát és abban jól érzi magát, ki tudja vele fejezni a személyiségét, akkor tegye! Jó tanács viszont, hogy az öltözékben legyen mindig valamilyen semleges, ami alapot ad az egész kombinációhoz – mondta a szakember.

Abban, hogy hord-e valaki mintás ruhadarabokat, leginkább az játszik közre, hogy az adott egyén befelé, vagy inkább kifelé forduló. A minták esetében is igaz viszont, hogy a kreatívabbak bevállalják a feltűnőbbeket is, mint például az állatminták. A visszafogottabbaknak viszont inkább a keleties paisley, magyarul kasmír minta javasolt. A klasszikusok közé tartozik a csíkos, a kockás és a pöttyös, ami sosem megy ki a divatból, és egyelőre a virágminta is velünk marad még. A mintákkal viszont azért is óvatosan kell bánni, mert vizuálisan megváltoztatják az alakunkat. Csak egy példa: aki magas, ne viseljen függőlegesen csíkosat, mert az tovább nyújt, viszont aki teltebb, az kerülje a keresztben csíkos ruhákat, mert az viszont szélesít.