A székesfehérvári diáktanács az ifjak fontos fóruma

A Székesfehérvári Diáktanács a tanulók érdekeit képviselő, a közösségeket összehozó szervezet. Most azonban ez a fórum is inkább online működik.

A Székesfehérvári Diáktanácsban a megyeszékhelyen működő általános és középiskolák tanulóit képviselő fiatalok munkálkodnak együtt. Közéjük tartozik a Vasvári Pál Gimnázium tizedikes diákja, Harkányi Donát is, aki aktív életet él a szervezetben, ahol tisztséget is vállal.

Donát arról mesélt nekünk – a tanács munkáját az önkormányzatnál segítő Végvári Anita közbenjárásával –, hogyan is működik a szervezet, és miért jó a tagjának lenni.

– A Szent Imre Általános Iskolába jártam, és hetedikes koromban volt lehetőségem kötetlen beszélgetésekre elmenni. Nyolcadikban már az iskolát képviselve jártam a programokra. Miután vasváris lettem, tisztséget is vállaltam a szervezetben, s tavaly óta így veszek részt az üléseken, rendezvényeken. A szervezetnek körülbelül ötven tagja van, és valaki mindig képviseli az adott iskolát. Általában elég sok programot szervezünk, de most nagy feladat az, hogyan alkalmazkodjunk a vírus miatt kialakult helyzethez. A találkozókat online bonyolítjuk, és a nagy létszámú eseményeket most nem tartjuk meg. Például az évindító találkozót is online konferenciahívás keretében vezettük le. Korábban hetente személyesen voltak kötetlen megbeszélések. Ezek most valószínűleg szintén online formában működhetnek, és az egyéb események is várhatóan másként valósulhatnak meg – mondta Harkányi Donát, aki szerint azért jó diáktanácstagnak lenni, mert tudják képviselni saját magukat, vagyis a diákság igényeit. Meghallgatják egymást, és a kéréseket továbbítják az illetékeseknek. Előnyös továbbá, hogy jó programok vannak, amelyeken keresztül jobban megismerhetik egymást az intézményekben tanulók.

A tanács városszerte nagyon készül a tisztújításra, amelyen elnökséget választanak. Most erre is a virtuális térben kerül sor, és ez teljesen a fiatalok hatásköre – tette hozzá Donát.

A tanácsnál mindig törekednek arra, hogy a fiatalok betekinthessenek egymás iskolájába. Ezért nemrég felhívást tettek közzé, hogy a gyerekek a diákönkormányzatokon (dök) keresztül, kisfilmekben mutassák be a suli életét. Ezeket a filmeket a tanács közösségi oldalán teszik közzé, és verseny ugyan nincs, de lájkolni lehet a jópofa videókat.

Az ifjak munkáját az iskolákban úgynevezett diákmunkát segítő pedagógusok támogatják. Közéjük tartozik Brunner-Tóth Andrea, aki a Vasváriban koordinálja a dök munkáját. Tőle tudjuk, hogy a diákönkormányzatnak osztályonként legalább egy vagy két tagja van. Rengeteg programot szerveznek, az év elején például csapatépítő tréningeket csinálnak kirándulás formájában. Erre most, a járvány miatt nem került sor, helyette az iskolában ismerkedtek. A helyi dökből Harkányi Donát képviseli az iskolát a Fehérvári Diáktanácsban.

Végvári Anitától pedig azt is megtudtuk még, hogy az online lehetőségeket igyekeznek minél jobban kiterjeszteni, s nem csupán kényszerből alkalmazni, hanem például hosszú távon a testvérvárosokkal is jobb lehet így a kapcsolattartás.