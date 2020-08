A ciszták területéről kiinduló rák igen ritka, az emlődaganatok 1-2 százalékát teszi ki

Ijesztő tünet, amikor a hölgyek egyik napról a másikra fájdalmas csomót vesznek észre a mellükben. Ilyenkor sokan – főként, miután gyakran hallani róla – először rögtön arra gondolnak: mellrák. Ám a csomó ciszta is lehet. De mi a ciszta, mi vele a teendő? Megelőzhető? Erről kérdezte az Életmódi Bartus Anikó emlődiagnosztikával foglalkozó radiológus adjunktust.

– Természetes, hogyha egy nő a mellében fájdalmat vagy csomót észlel, először az emlőrák rémképe jelenik meg előtte, és megijed. Szerencsére, a tapintható csomóknak csak kis része rosszindulatú megbetegedés. Az esetek többségében valamilyen jóindulatú elváltozásról van szó, és a fájdalom sem a rosszindulatú daganatok jellegzetessége a mellben – mondta a szakorvos, aki azt is elmagyarázta, hogy a rosszindulatú elváltozások „kapaszkodnak” a környezetükhöz, kemény kötött csomó formájában érezhetők, és gyakran bőrbehúzódást, bimbó behúzódást okoznak. Ha a tapintható csomó azonban szabadon mozgatható, szinte ugrabugrál a bőr alatt, az nagy valószínűséggel jóindulatú elváltozást jelez. Pusztán tapintással azonban nem dönthető el egyértelműen, miről van szó. Ennek pontos tisztázásához mammográfia és ultrahangos szakorvosi vizsgálat szükséges. 30 éves kor alatt elegendő csak ultrahang vizsgálatot készíteni.

A leggyakrabban előforduló jóindulatú elváltozás a mellben a ciszta, más szóval folyadéktömlő. Főleg 35–50 éves kor között kerülnek felismerésre, de minden életkorban előfordulhatnak.

– A kicsi, panaszt nem okozó cisztákra sokszor csak a vizsgálat során derül fény, a nagyobb cisztákat érzékeny, tapintható csomó formájában már a páciens is észleli. Az emlőben megjelenő ciszták a tejcsatornák, illetve a tejmirigyek végkamráinak a tágulatából alakulnak ki. A pontos ok nem tisztázott, de nagy valószínűséggel a nemi hormonok, elsősorban az ösztrogén túlsúlya, a fokozott ösztrogén­érzékenység, illetve hormonális egyensúlyzavar játszhat benne szerepet – magyarázta a doktornő. A menstruáció elmaradása után a változókorban hormonpótló kezelésben részesülő hölgyeknél is előfordulnak emlőciszták, és pajzsmirigy-alulműködés esetén is gyakoribb a megjelenésük. Fiatal lányok is észlelhetnek a mellükben fájdalmas csomót. Ezt a fejlődésnek induló mirigyállomány okozhatja. Egyes műtétek, plasztikai beavatkozások, vagy sugárterápia után, szoptatós anyáknál pedig a tejcsatornák elzáródása miatt is kialakulhatnak ciszták.

– Apró, panaszmentes miniciszták nem igényelnek teendőt. A panaszt okozó, gyulladt vagy 2-3 cm-nél nagyobb cisztákból leszívjuk a folyadékot, aminek a helyére levegőt juttatunk. Ez csökkenti a kiújulás esélyét. A leszívásnak nincsenek negatív következményei. Ha a ciszták falán növedéket észlelünk, akkor szükséges a ciszta műtéti eltávolítása. Sima ciszta esetén az évente végzett kontrollvizsgálat elegendő, panaszok esetén sürgős ultrahangvizsgálat javasolt – mondta Bartus Anikó. Az emlő mirigyszerkezete mindenkinél genetikailag meghatározott, nem tudjuk befolyásolni. Akinek mirigyesebb, kötőszövetesebb jellegű emlőállománya van, az érzékenyebb a hormonhatásokra, és ciszták is gyakrabban előfordulnak nála. Önmagában azonban a cisztás mell nem jelent rosszat, hiszen jóindulatú elváltozásról van szó. Az emlőciszták felszívódhatnak és másik területen újak keletkezhetnek vagy kiújulhatnak, de a változókor lezajlása után maguktól is jelentősen javulnak, visszahúzódnak.

Jó hír, hogy a rosszindulatú emlődaganat kockázata nem nagyobb azoknál, akiknél többszörös és kiújuló cisztákat találnak. A ciszták területéről kiinduló rák egyébként is nagyon ritka, az emlődaganatok mindössze 1-2 százalékát teszik ki.

– A ciszták kialakulását nem lehet megelőzni, tüneti kezelésként enyhe gyulladáscsökkentők, gyógynövény kivonatok javasoltak. Tudományosan nem bizonyított, de megfigyelték, hogy néhány esetben a kávé-, tea- és csokoládéfogyasztás csökkentése szintén mérsékelte a tüneteket. Végezetül kiemelném, hogy természetesen panaszmentes esetben is fontos a rendszeres önvizsgálat, az évente végzett szűrővizsgálat. Panaszos, tapintható elváltozás kialakulásakor pedig bátran kérjenek a hölgyek a szűrési időszakok között is ultrahangvizsgálatot, hiszen a fájdalmas csomó hátterében gyakran a feszülő ciszta áll, melynek leszívása után a fájdalom is megszűnik – bátorított mindenkit az adjunktus.