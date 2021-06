A szépségápolás, bőrünk egészségének, fiatalságának megőrzése örök téma. Hatalmas a kínálat, a televízióban egymást érik a reklámok, de vehetünk krémet a gyógyszertárakban, a kozmetikusunktól is. Mit keressük és mit kerüljünk?

– Mivel szó szerint a bőrünket visszük a vásárra, valóban nem mindegy, mit kenünk magunkra, pláne az arcunkra – kezdte Iski Gyöngyi kozmetikusmester, szakoktató. – Az összetevőket természetesen bárki elolvashatja a termék csomagolásán, de mivel többségük latinul vagy angolul van feltüntetve, nincs is olyan könnyű dolga annak, aki szeretne eligazodni ezen a listán. Ha azonban van védjegy a termék csomagolásán, azt jelenti, minősített áruról van szó – magyarázta.

A védjegy persze önmagában nem biztosíték mindenre, de jelzi, hogy bizonyos szempontoknak megfelel a termék. A legbőrbarátabbak a natúr kozmetikumok, amelyekben biztosan nincsenek szintetikus zsírok, olajok, színezékek, és az állati eredetű összetevők közül is csak a viasz, a méz és a kimúlt állatokból származó vörös színű anyag megengedett. A helyettesítés növényi alapanyagokkal történik, amelyek kivonása, illetve előállítása nem mindig egyszerű. Ezért is drágábbak a biotermékek. A kozmetikumok kifejlesztésére ma már állatkísérleteket sem lehet végezni. Aki nyuszit védő kezet vagy más nyuszis emblémát tesz a csomagolására, jelzi, komolyan veszi ezt a kitételt, és nem dolgozik olyan cégekkel sem, amelyek esetleg állatkísérletekben vesznek részt. Az interneten könnyen rákereshetünk arra, pontosan milyen védjegyeket érdemes figyelni, ha biztosan natúr kozmetikumokat szeretnénk vásárolni.

– A természetes összetevőkből készülő kozmetikumokat azért érdemes előnyben részesíteni, mert nem mindegy, hogy a felszívódó összetevők révén mi kerül a szervezetünkbe. Az allergiák egy részének kialakulásáért valószínűleg a nem megfelelő összetételű krémek, tusfürdők, samponok is felelősek. Ezért is üdvözlendő, hogy a kozmetikában is egyre több esetben tértünk, illetve térünk vissza nagyanyáink, dédanyáink receptjeihez – mondta a kozmetikusmester.

Számtalanszor elhangzik az a kérdés is, hogy professzionális, gyógyszertári vagy drogériában kapható terméket válasszunk. Nos, hatóanyag-tartalom szempontjából a kozmetikusok által használt termékek a legjobbak, akár tízszer annyi van bennük, mint a boltokban kapható lakossági termékekben. Ha nincs hozzászokva a bőrünk egy bizonyos hatóanyaghoz, a nagy dózis miatt az is előfordulhat egy kezelés során, hogy átmenetileg bizsereg.

A boltihoz képest a gyógyszertári termékekben is nagyobb a hatóanyag-tartalom, ám ezekben általában ásványi olajok, illetve olajszármazékok – vazelin, paraffin, paraffinolaj – adják az alapot.

– Ezek nem bőrbarát anyagok, és ugyan eltávolítják a szennyeződést, ám a bőrön vékony filmréteget képeznek, amelyen nem jut át semmi. Vagyis a krém hatóanyaga sem tud felszívódni. Ha pedig a bőr nem tud megfelelően szellőzni, verejték-rendellenességek is kialakulhatnak rajta – árulta el Iski Gyöngyi. A fentebb említetteket az összetevők listájában mineral oil vagy paraffin liquid formában találjuk meg. Sajnos nagyon sok babatermékben is benne van, de a napozótejek is a paraffintól lesznek vízállók. A természetes anyagokat tartalmazó napozók növényi olajat tartalmaznak, amely gyorsan felszívódik, ezért ha ilyet használunk, gyakrabban kell kenni a bőrünket.

Ha már nem tudjuk az összes összetevő nevét megtanulni, mi az, amit biztosan jegyezzünk meg és lehetőség szerint kerüljünk el? Az SLS-t (nátrium-laurét-szulfát) – véli a szakember –, amely a szappanokban, samponokban, tusfürdőkben és fogkrémekben gyakran használt, a habosodásért felelős vegyszer. Bár manapság erről sok vita folyik, mert míg egyesek úgy gondolják, van ugyan szárító hatása, de alapjában véve biztonságosan használható, addig más vélemények szerint irritálja, károsítja a bőrt, a szemet, és a szájüregbe kerülve sem használ. Ezen a ponton aztán feltehetjük a másik örök kérdést: szappan vagy tusfürdő? A kozmetikus a szappanra voksolt, mégpedig az igazi, lúggal készülő változatra. Figyelem, a drága kézműves szappanok sem mind ezzel készülnek! A lúgos szappan leszedi az elhalt szaruréteget a bőrről, amely jobban lélegzik. A tusfürdő viszont éppen ezt a szaruréteget vastagítja. Ha a kemény szappanon a nátrium-hidroxid (sodium hidroxyde), folyékony esetében kálium-hidroxid szerepel az összetevők között, akkor „igazi”, lúgos szappannal van dolgunk. Ez az összetevők listájának vége felé található. Az összetevők felsorolása mindig mennyiség szerint csökkenő sorrendben történik, vagyis a sorban a legelsőből tartalmazza a termék a legtöbbet.