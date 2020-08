A betakarítás, a befőzés és a másodvetés mellett a gyönyörködés is fontos feladat

„Az a legfontosabb, hogy a kertünkben jól érezzük magunkat. Mindennapos reggeli tevékenységem, hogy körbejárom a kertet és gyönyörködöm benne, megnézem, mi nőtt, mi változott, mi érett meg.”

– Ez nekem rendkívüli örömet ad. Beülök a sarokkuckómba, elnézegetem a halakat, a növényeket, érzem a virágok illatát – Horváth Ferenc székesfehérvári, öreghegyi gazdánál, hobbikertésznél jártunk tudást és tapasztalatot szerezni.

Horváth Ferenc a kuckója alatt egy árnyékos szaletlit ért, amely védelme alá akár az egész család befér. S valóban, van egy kicsi, kerti „ékszer” tava is, benne színpompás halak úszkálnak.

– Augusztus hónapban a kerti és az ahhoz kapcsolódó munkák közül a befőzés, a betakarítás és a másodvetés van „műsoron” – mondta.

Náluk állandó sláger a paradicsom, amit tehát nemcsak nyersen fogyasztanak, hanem be is főzik. Ebben a munkában felesége, Bóza Erzsébet jár elöl. Paradicsomlé és sűrítmény is készül, minden esztendőben. Eddig idén olyan 200 kilogramm paradicsomot szedtek le, úgyhogy van dolog vele a konyhában is, bőséggel. A paradicsom hű társát, a paprika egy jelentős részét is elteszik: napi fogyasztásra, lecsókészítéshez. A náluk már lassan leérőben lévő őszibarack egy része lekvárrá varázsolódik. Persze nyersen is szívesen eszik, s gyümölcslevesként is mindig hamar elfogy. Télire is elteszik a kovászos uborkát, a megfelelő receptet alkalmazva megtartja ízét, ropogósságát.

– Aztán augusztusban már érnek egyes szőlők is, itt az Irsai Olivér, a Pannónia kincse, a néró szőlő; az itt hátul van nekünk – mondta Horváth Ferenc. – A kerti tó létesítése után ideszoktak a madarak. Örülök neki, mert madárbarát vagyok. Többek között a rigók is ide járnak inni, fürödni, és úgy hálálják meg ezt a dolgot, hogy hátul leszedik a szőlőmet – elmélkedett kicsit, derűs jókedvvel a gazda. – Tettem rá madárhálót, de ahol befér a csőrük, ott azért kiszedik a szőlőszemeket azóta is. Így amikor odaérünk, hogy teljesen beérik, addigra megeszik a rigók. A rigó védett állat, de rendkívül káros számunkra. Fő tápláléka, amit mi megtermelünk, a málna, a cseresznye, a meggy, a szőlő. A kertészek számára igen kedves állatot, a földi gilisztát is megeszi – folytatta a rigó tulajdonságainak felsorolását Horváth Ferenc, aki ennek ellenére sem támad semmivel a madarakra, elnézegeti őket, ahogy kerti tavában játszanak. – A földi giliszta az egy csodálatos állat, mert átdolgozza nekünk a szerves anyagokat komposzttá, és azt azonnal föl tudják venni a növények: a gilisztahumuszt; és ezt a gilisztát a rigó meg elfogyasztja, megeszi…

No, csipkelődő humorral beszélt a rigók „jó tulajdonságairól” Horváth Ferenc, ezért idéztük ide e szakaszt, s azért is, hogy vele együtt megdicsérhessük a földi gilisztákat, s jótékony „áskálódásaikat”. Ne legyen köztük harag!

Nézzük, mit kell még ezekben a hetekben kiskertünkben elintézni!

– Augusztusban még érik a körte, az alma, a szilva, a szeder, a ribiszke. Zöldségek közül érik a padlizsán, a zeller, a káposzta, a cukkini, a tök, a karfiol, a cékla, a spenót, a burgonya, illetve a hagymák, a gyökérzöldségek, a saláták és a zöldfűszerek is; azok is vannak itt nálunk – sorolta.

Ezek betakarítása hálás feladat. Hadd roskadozzon minden asztal, minden polc.

– Mindenképpen szót kell ejteni a másodvetésről is. Mikor már a tavasszal ültetett termények megértek, kijöttek a földből, fölhasználtuk, akkor ott, azok helyén keletkezik egy terület a kertünkben: ott másodvetést alkalmazhatunk. A másodvetést megelőzően csinálnunk kell egy talajlazítást, egy gyomtalanítást és egy magágy-előkészítést. Ez utóbbi során komposztot is teszek a földbe, és úgy intézem – úgy ültetem a növényeket –, hogy az a komposzt a növények gyökeréhez kerüljön. Ettől egészséges, szép lesz a termés – mondta.

Horváth Ferenc a másodvetésről beszélve elmondta azt is, hogy ilyenkor a rövid tenyészidejű növények elültetése javallott. Hiszen akárhogy is, nyárra ősz, őszre tél jön. Még ha az utóbbi telek nem is haraptak annyira. A saláták, a sóska, a rukkola, a spenót, a fekete és a hónapos retek, a kapor, az uborka, a zöldbab és a zöldborsó, illetve a cékla ültetését javasolja ilyenkor.

Kertészeti könyvek tanácsát előadva Horváth Ferenc elmondta, az általános tanács az, hogy ne ugyanazt a növényt ültessük az üresen maradt területre, mint ami előzőleg is ott volt, hiszen az adott növényfaj a neki való tápanyagot már biztosan felhasználta a földből. Ennek betartására – az esetleges helyszűke vagy éppen a megfelelő benapozottság elérése miatt – nem feltétlen van mód. Horváth Ferencnél sem, ezért ő mindenkor pótolja a szükséges tápanyagot a talajban. Másoknak is ezt ajánlja.

Az ugyanoda ültetés kérdése nemcsak a másodvetés idején merülhet föl, hanem évről évre is. – A paradicsomnál hangsúlyozzák ki főképpen, hogy ugyanoda ne tegyük a következő években. Ezt nem tudom megoldani, mert csak az az optimális terület a kertben, csak ott érzi jól magát a paradicsom, ahol most már nyolcadik éve van. Nem vitatkozom a szakemberekkel, de a tapasztalatom az, hogy ugyanoda is lehet ültetni, megfelelő növényvédelem mellett – mondta.