3D-nyomtatóval gyártottak egeret Fejér megyei hallgatók – nem maradt el az elismerés

Fejér megyei hallgatók végeztek a Széchényi Duó pályázatának első helyén. Titli Imre Patrik és Kovács Marcell személyre szabott egerek gyártását dolgozta ki.

Ahogy arról lapunkban is beszámoltunk, a Széchenyi István Egyetemen rendszeresen meghirdetett Széchenyi Duó nevű pályázaton nagy sikert ért el a dunaújvárosi Kovács Marcell és az iszkaszentgyörgyi Titli Imre Patrik. A pályázat keretein belül a hallgatók olyan számítógéphez való egerek megvalósításán dolgoztak, amelyek személyre szabottak, azon személy kézformájára készülnek, aki a későbbiekben használni fogja.

A mintavételt követően az eszköz kivitelezéséhez 3D-nyomtatót hívtak segítségül

A versenyen hallgatók és oktatók együtt indulhatnak, az elbírálásnál pedig többek között figyelik az ötlet alkalmazhatóságát, az üzleti potenciált, az újdonságértéket, az egyediséget, a látványosságot és a kreativitást is. Titli Imre első alkalommal vett részt a pályázaton. Mint mondja, az egyik egyetemi tárgy keretében az ötletet elméletben kellett kidolgozni, ami után oktatójuk hívta fel a figyelmüket a versenyre, ahol anyagi támogatást is biztosítottak a megvalósításhoz. – Marci úgy gondolta, hogy továbbviszi az ötletet. Kérdezte, hogy az akkor ötfős csapatból kinek lenne kedve hozzá, és szólt, hogy velem szívesen dolgozna, így indultunk el a versenyen – emlékezett Imre az indulásról. Nemcsak a versenyen való indulás, de maga az egér megvalósításának ötlete is Kovács Marcellhez fűződik:

– Általában gondolkodom hasonló dolgokon, amikor például utazom. Pont egy barátommal utaztunk és meséltem neki, hogy eszembe jutott egy ilyen ötlet, de nem gondoltam, hogy én ennek nekiállok. Aztán az ötletből az üzlet nevű órán, ahol lényegében egy vállalkozást kell megvalósítani, olyan feladatot kaptunk, hogy adjunk be olyan ötleteket, amiből vállalkozást lehet építeni. A kurzuson körülbelül negyvenen voltunk, mindenki beadott egy ötletet, amiből kiválasztottunk néhányat, ebbe belekerült az enyém is. Ott foglalkoztunk vele igazából először – mesélt Marcell a kezdetekről. Az órai feladat keretein belül felépítették a vállalkozás struktúráját és megvizsgálták a vetélytársakkal szembeni előnyöket is. – A tantárgy végén volt az értékelés, ott kaptam visszajelzést, hogy jó az ötlet. Később kerestek meg azzal kapcsolatban, hogy lenne lehetőség továbbvinni, és ez után jelentkeztünk a Széchenyi Duóra – folytatta Marcell.

A pályázat egyik kritériuma volt, hogy a részt vevő hallgatók munkáját felkészítő tanár segítse

Kovács Marcell és Titli Imre ötletének megvalósítását Fekete Imre, az egyetem Anyagtudományi és Technológiai Tanszékének mérnöke támogatta. Imre kiemelte, hogy oktatójuk inkább iránymutatással segítette őket, mindig segített, amikor egy-egy ponton megakadtak. A minta megformázásához többféle anyagot is kipróbáltak, hogy megtalálják a számukra legmegfelelőbbet, amivel felgyorsulhat a kivitelezés. Imre az anyagok és technikák tesztelésével kapcsolatban elmondta: – A kinetikus homok túl gyorsan szétjött, a sógyurma pedig macerás volt. A gyerekeknek való gyurma olcsó volt, könnyen formálható és jól meg is tartotta a formáját, így emellett döntöttünk. A munka folytatásán és akár vállalkozássá alakításán is gondolkodtak a hallgatók, de ezt sok minden befolyásolja.

– Lenne még egy verseny, ahol még nagyobb a tét, viszont Marci utazása miatt nyáron biztosan nem tudunk vele foglalkozni. De arról beszéltünk, hogy továbbvinnénk és nemcsak egérben gondolkodnánk, hanem akár személyre szabott kontrollert is lehet készíteni ezzel a módszerrel, tehát rengeteg lehetőség van még ebben – mondta Imre a tervekről. – Miután vége lett a versenynek, meg is kerestek minket, hogy lenne kockázatitőke-befektetős program, amire jelentkezhetnénk. Akkor azt mondtam, hogy ez még nagyon gyerekcipőben jár és rengeteget kéne még vele foglalkoznunk. Erre azt a választ kaptam, hogy ez nem baj, mert ha foglalkozunk vele, akkor tényleg jó lesz és támogatják, hogy folytassuk. Még nem biztos, hogy százszázalékosan lesz belőle valami, mert még tényleg annyit kéne vele foglalkozni, hogy lehet, csak évek múlva lesz előrelépés. De tervezzük, hogy valamit még kezdünk vele. A nyár még bizonytalan, de legkésőbb szeptemberben visszatérünk erre – mondta Marcell. Az egyetem elvégzése után Marcell és Imre egyaránt a pályán szeretne elhelyezkedni, de konkrét terveik még nincsenek arról, hogy milyen irányzatban képzelik el jövőjüket.