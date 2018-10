Hatalmas sikert ért el a magyar Slow Food Torinóban

A Terra Madre Salone del Gusto gasztrokulturális világeseményen az egerszóláti szürkemarha a Slow Food Presidia “előszobájába” került.

A nagy magyar sikerrel zárult torinói rendezvény magyar megjelenését a Slow Living Hungary Egyesület és a Magyar Turisztikai Ügynökség közösen szervezte.

Az 1987 óta működő nemzetközi Slow mozgalom XII. alkalommal szervezte meg 142 ország részvételével ezt a gasztrokulturális világeseményt Olaszországban. Idén közel 1,5 millió ökoturista látogatott el a rendezvényre. Magyarország sikeresen mutatkozott be komplex országstanddal, ahol az ökoturizmus iránt érdeklődő utazók és a fenntartható gasztronómiában dolgozó nemzetközi, tudományos szakemberek, termelők, chefek találkozhattak a magyar Slow Food termékekkel és azok készítőivel, Slow étteremmel és chefjével illetve Slow Travel úticélokkal.

A magyar stand képviselőivel több ország stábja készített interjút és egyöntetűen a fesztivál legszebb kiállítójának választották meg a „Let’s go Slow in Hungary!” jelmondatú országstandunkat.

Öt nap alatt a világ különböző pontjairól érkező érdeklődők közül közel 50 000-en kaptak direkt információt a magyar kultúráról

és az idei évben kiemelt három régióról (EGER, MÁTRA, SZEKSZÁRD) és közel 15 000-en látogatták meg a magyar standot és kóstoltak a Farm to Table jegyében, köztük Csiszár Jenő milánói főkonzul is. A Food for change konferencia keretében szó esett a nemzetközi Slow mozgalom jövőjéről és projektjeiről illetve sikeres egyeztetés zajlott a Slow Living Hungary elnöke, Szekeres Diána és a nemzetközi Slow Food szervezet alapító-elnöke Carlo Petrini között.

Szóba került a magyar Slow mozgalom új, dinamikus jövője, melynek első lépése ez a torinoi megjelenés volt illetve örömmel kaptuk a hírt, hogy

az egerszóláti Nagy Géza őshonos szürkemarha tenyésztő bekerült az Ark of Taste azaz Noé bárkája programba.

Itt a Slow Food szervezet beemeli azokat a biodiverzitás szempontjából fontos növényeket, termékeket, állatfajtákat a rendszerébe, amik őshonosak, különlegesek és megóvásuk, reklámozásuk a világban fontos az anyaföld védelme érdekében. Ez a Slow Food Presidium, azaz nemzetközi eredetvédelmi megjelelölés előszobája, ilyen presidiumból mindössze 512 létezik a világban.

A Slow Living Hungary Egyesület célja a

továbbiakban is az, hogy élő, országos közösséget építsen a magyar kultúra különböző területeinek megőrzése és megújítása, az egészséges, fenntartható étkezés, gasztronómia és mezőgazdaság érdekében és képviselje itthon és külföldön egyaránt a magyar Slow értékeket és annak előállítóit.

Ők képviselték Magyarországot és a három kiemelt régiót:

Slow Meat kategória: Nagy Géza több generációs Szürkemarha tenyésztő, Egerszólát

Slow Food Restaurant: Bori Mami Étterem, Sándor Béla Mátra, Gyöngyös

Slow Wine: Almagyar Érseki Szőlőbirtok, Mészáros Péter, Csutorás Ferenc, Eger

Heimann Családi több generációs Pincészet, id.Heimann Zoltán és fia, Szekszárd

Gál Tibor több generációs családi Pincészet, Gál Veronika, Gál Tibor, Eger

Slow Travel and Food: Graefl Kastély és Biomajorság, Szerencsés Györgyi, Szepesi Péter Poroszló-Kétútköz

Slow Food: adalékanyag- és cukormentes, tradícionális, 12 óra alatt üstben készülő szilvalekvár, Bodnár Oszkárné Noszvaj

Kenyeres birtok Baja szürkemarha szalámi

Fűszerész magyar csemege pirospaprika