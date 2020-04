Győrfi Pál elmondta, hogyan futhatunk biztonságosan a vírus idején

Az Országos Mentőszolgálat szóvivője kétnaponta kocog a Margitszigeten.

Valószínűleg mindenki találkozott már a virtuális térben Győrfi Pállal, hiszen az Országos Mentőszolgálat szóvivője az arca annak a kampánynak, amelyben arra hívja fel a figyelmet, hogy tartsuk be a szabályokat, és csak alapos indokkal hagyjuk el a lakóhelyünket.

Ezek közé tartozhat az egyéni szabadidős sporttevékenység, s mivel Győrfi Pál maga is rendszeresen fut, így nála autentikusabb személyhez nem is fordulhattunk volna a kijárási korlátozás alatti szabadtéri sportolás tekintetében – írja a csupasport.hu.

Amikor néhány héttel ezelőtt kihirdették a kijárási korlátozást, a rendelet szövegét én magam is kíváncsian olvastam végig, mert nagyon fontosnak tartottam a saját életemben a rendszeres mozgást és féltem, hogy abba kell hagynom

– kezdte Győrfi Pál, a videókból ismert határozottsággal és tónussal a hangjában.

Szerencsére a rendelet alapos áttanulmányozása után egyértelművé vált, az egyéni szabadidős sporttevékenységeket nem kell nélkülözni. Így azóta is minden második reggel járok futni, olyan időszakban, korán, amikor senki sincs a környéken, ezzel is sikerül minimálisra csökkenteni a kockázatot. Egyébként is fontosnak tartom, hogy ne hagyjam abba a sportot, hiszen az állóképességnek köszönhetően az ellenálló-képességét is szinten tarthatja az ember, amire szükség is van. A vírustól sajnos senki sem védett, hiszen nincs oltóanyag, de ha elkapjuk, akkor nagy különbségeket tapasztalhatunk abban, hogy milyen választ ad a szervezet, ezért nem mindegy, hogy milyen az általános fizikai állapotunk. Szerencsére nem tartozom a magas kockázatú emberek csoportjába, az életkorom miatt sem, illetve nincs semmilyen betegségem, nem szedek gyógyszert, és ebben nagyon fontos szerepe van, hogy minden második reggel eljárok futni – tette hozzá.

Győrfi Pál hozzátette, amatőr futónak tartja magát, egy „szigetkör” a napi penzum, ha több ideje van, akkor maximum kétszer futja körbe a Margitszigetet.

Elmondta, két évvel ezelőtt volt a csúcson, akkor már a három szigetkör közelébe ért, majd jött egy váratlan probléma, egy talpfájás, pontosabban gyulladás, ami miatt két-három hónapot kellett kihagynia. Megjegyezte, érezte, ezalatt hogy gyengül le a szervezete, alig várta már, hogy újra futhasson, viszont azóta még jobban figyel arra, hogy ne erőltesse túl a lábát, s ugye az is fontos, hogy mindig megfelelő cipőben fussunk.

A koronavírus-járvány kapcsán az embereknek át kellett értékelni az életüket az óvatosság szempontjából. Mostanra például megtanulta az egész ország, hogy milyen a 20-30 másodpercig tartó szappanos és szakszerű kézmosás, és ezen túl is sokat tanulhatunk a járványból, és ez a tudás valószínűleg tovább velünk marad, mint maga a járvány – folytatta Győrfi Pál, aki a biztonságos futás kritériumaira is kitért.

A figyelmeztetések szerint a másfél-két méteres távolság biztonságosnak nevezhető. Azonban ha valaki előttünk két méterrel futás közben köhög, prüszköl, akkor olyan helyzetbe kerülünk, mint amikor autózunk és az előttünk haladó beindítja az ablakmosót, mögöttük megyünk, de a mi ablakunkra is jut a cseppekből. Ezért tartsunk akár 5-10 méter távolságot is futás közben, hiszen akkor elkerüljük az erőltetett kilégzésből keletkező aeroszol szerű permetet, ha pedig előzünk, akkor nagy ívben tegyük és utána se vágjunk be a másik elé

– tanácsolta.

Borítókép: Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az Augusztus 20. – A biztonság az első címmel tartott sajtótájékoztatón a rendőrség Teve utcai székházában 2018. augusztus 17-én