Gyermeke született? Ezekre figyeljen oda nagyon az első két hétben!

Hasfájás kínozza a csecsemőt, kakigondjai vannak, vagy épp nem gyarapodik a súlya? A gyerekorvos és védőnő mellett a fiatal anyukák egyik legnagyobb támasza a laktációs tanácsadó lehet, akinek a szakértelme ezekben az esetekben aranyat ér.

– A kisbaba megszületése után az első hat hét az összeszokásról szól – árulta el Bocskainé Irci IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), a Czeizel Intézet laktációs tanácsadója és szoptatási szakértője. – Fontos, hogy az anyuka bizalmi kapcsolatot alakítson ki a baba védőnőjével is, hiszen ő már a hazaérkezés után ellátja tanáccsal az újdonsült szülőket. A baba az első időszakban nyolc-tízszer étkezik, de akkor sem kell megijedni, ha ez a szám magasabb. A szoptatás egyfajta válasz, gondoskodás is a kisbaba számára, bármikor mellre kerülhet igénye szerint, amikor csak jelzi.

A szakember elmondta, mire kell nagyon odafigyelni az első két hétben. – A legfontosabb, hogy a baba a második hét végére visszanyerje születési súlyát. Születés után ebből 7-10 százalékot veszít, kicsit stagnál, majd újra elkezdődik a súlynövekedés. Ha minden rendben zajlik, a baba féléves korára megduplázza, míg hároméves korára megtriplázza a születési súlyát – folytatta a laktációs tanácsadó, hozzátéve, ha ebben a rendszerben nem hozza a baba fejlődése a kívánt számokat, érdemes felkeresni a szakembert. – Nem csak akkor kell segítséget kérnünk, ha két hét után nem éri el a csecsemő a születési súlyt, hanem akkor is, ha például nehezen ébreszthető.

A laktációs tanácsadáson a szoptatással kapcsolatos problémák, kakigondok vagy éppen a hasfájás is terítékre kerülhet, de akkor is kérhetünk tanácsot, ha minden rendben zajlik a baba fejlődésében. – Sokan akkor fordulnak hozzánk, amikor elkezdik a hozzátáplálást, és van, aki az elválasztásban kér segítséget, például, ha szeretne visszamenni dolgozni – fűzte hozzá a szakember, akihez akkor is bizalommal fordulhatunk, ha túl sűrűn bukik a baba, vagy, ha ez a jelenség nem múlik el egyéves koráig. Komolyabb esetekben a laktációs szakértő gasztroenterológushoz irányítja a családot.