Gondolta volna, a húst nem, de a tejes dobozt meg kell mosni?

Alaposan meg kell mosni az ételt, mielőtt megesszük – ezt tanulja meg mindenki már gyerekkorában. De ez így általánosságban nem igaz.

Szendrei Bence séf a borsonline.hu cikkében ad tanácsot és magyarázza is el, hogy melyik ételt kell mindenképpen vagy éppenséggel egyáltalán nem megmosni felhasználás előtt.

Hús és hal

Az emberek többsége biztosan leöblíti a nyers húst főzés előtt – derül ki a BorsOnline szavazásából.

Ez egy tévhit, hogy le kell – magyarázta Szendrei Bence séf. Egyrészt a szennyeződés a hús felületén van, így, ha leöblítjük, a baktériumok bekerülnek a mosogatóba, ott pedig el is szaporodhatnak. Másrészt a gasztronómiai értékéből is veszít az étel, mivel a vizet folyamatosan törölgetni kell a húsról, hogy szépen tudjuk sütni. Mivel a húst alaposan megfőzzük-sütjük, a baktériumok is elpusztulnak, így biztosan nem lesz bajunk.

Fagyasztott zöldségek

A nyers hússal ellentétben a boltban kapható fagyasztott zöldségeket szinte soha nem mossuk meg. Ez esetben az ízlés döntsön: amennyiben jobban szeretjük, ha kicsit ropog a zöldség a fogunk alatt, akkor a kórokozók eltávolítása érdekében mindenképp öblítsük át. Ha sokáig, hús mellett főzzük a mirelit zöldséget, akkor nem kell víz alá tennünk, mivel a hőkezelés során elpusztulnak a baktériumok.

Rizs

Ez az az étel, ami megosztja az embereket. Van, aki megmossa, más nem akar ezzel időt tölteni. Pedig kellene, ugyanis a szemeken található keményítő miatt fognak összeragadni a főzéssel a szemek. Szórjuk egy szitába a rizst, és a csap alatt mossuk addig, amíg tiszta víz csorog le a rizsről! Ha a tasakos fajtát – gyorsrizst – választjuk, akkor is érdemes legalább kétszer-háromszor átöblíteni, amennyire csak tudjuk.

Tojás

Közvetlenül főzés előtt nyugodtan megmoshatjuk a tojást, de a boltból hazaérve ne tegyük! A tojás héján van egy védőréteg, ami megakadályozza, hogy a baktériumok bejussanak a belsejébe, így tovább elállhat a hűtőben.

Gomba

Annyira puha, hogy a szakértők szerint a mosástól veszíthet a frissességéből, ízéből, és az állaga is romolhat. Ha nem túl koszosak a fejek, akkor elég, ha csak egy száraz, tiszta konyharuhával óvatosan áttörölgetjük.

Káposzta

A levelek között megbújhat kosz, baktérium, de akár bogarak is, ezért mindenképp le kell öblíteni. Ha biztosra akarunk menni, akkor egy edénybe öntsünk vizet, tegyünk bele egy kevés ecetet, és ebbe áztassuk a káposztát pár percig!

Alma

Ha télen eszünk almát, akkor alaposan meg kell mosni, hogy eltávolítsuk róla a vegyszereket. Áztassuk be a gyümölcsöt szódabikarbónás vízbe, így a kémiai anyagok nagy részét el tudjuk távolítani! Nyáron viszont nem kell ennyire aggódni, akár a fáról is ehetjük a gyümölcsöt.

Kagyló és osztriga

Még a fagyasztott változatokat is alaposan mossuk meg, mielőtt elkezdenénk főzni, mivel a kagylók közé könnyen beszorulhat homok és más szennyeződés, amit biztosan nem szívesen fogyasztunk el.

Tej

Magát a tejet, persze, nem lehet megmosni, de a dobozt igen – és kell is, vagy legalábbis megtörölni! Belegondolt már abba, hogy a boltban hány ember fogdosta meg? Ha nem tisztítjuk meg, mielőtt felnyitnánk, akkor ahogy megfogjuk a kupakot, odahordjuk a kezünkkel a baktériumokat, amelyek így könnyen bekerülhetnek a tejbe.

Konyhakés

Szendrei Bence séf szerint használat előtt nem kell elöblíteni, viszont a szeletelésnél vigyázni kell: ha felvágtuk a húst, akkor ne ugyanazzal a késsel kezdjünk neki a salátába való zöldségeknek, mert a baktériumokat továbbvisszük. Ugyanez vonatkozik a vágódeszkára is: inkább használjunk kettőt, és így biztosan elkerüljük a kórokozókat.