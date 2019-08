Ezeket a hibákat követjük el mosogatás közben

Mosogatni nem bonyolult, ám mégis hajlamosak lehetünk elkövetni bizonyos hibákat, függetlenül attól, hogy mennyire vagyunk tapasztalt háziasszonyok.

A Mindmegette összegyűjtötte az öt leggyakoribb esetet.

HALOGATÁS

A mosogatás halogatása több szempontból is problémás, először is minél több az edény, annál nehezebb rászánnia magát az embernek a mosogatásra. Azoknak, akiknek kicsi a konyhájuk az is ismerős lehet, hogy ilyenkor majdnem ugyanannyi idő és energia a logisztikázás és a szennyes, majd tiszta edények rendezgetése, mint maga a mosogatás, hiszen egyszerűen nincs elég hely hova pakolni. Aztán ott van az a nyilvánvaló tény is, hogy a rászáradt szennyeződéseket sokkal nehezebb eltávolítani. Nem is beszélve arról, hogy a felhalmozott, esetleg együtt beáztatott szennyes edényeken sokkal jobban elszaporodnak a baktériumok. Tehát akárhogy is nézzük, nem éri meg halogatni a mosogatást.

MOSOGATÓSZER-TÚLADAGOLÁS

Ha az ember tempósan akar haladni a mosogatással, hajlamos lehet túl sok mosogatószert használni. Ez nem csak a pazarlás miatt lehet probléma, hanem azért is, mert, ha nem öblítjük le rendesen, könnyen rászáradhat a szer a poharakra vagy tányérokra. És nemcsak hogy csíkot hagy, de akár az ételeinkbe is belekerülhet.

VÍZPAZARLÁS

Aztán ott van a vízpazarlás kérdése. A mosogatógép egy program alkalmával mindössze 3 liter vizet használ el, amikor a csapnál mosogatunk, ennek akár a négy-ötszöröse is elfolyhat. Ezért érdemes lehet teleengedni a mosogatót és inkább abban mosogatni, az öblítéshez pedig egy lavórt használni, ha nem dupla a mosogatónk.

FERTŐTLENÍTÉS KIHAGYÁSA

Nagyon lényeges, hogy a mosogatót és a mosogatószivacsot is fertőtleníteni kell, hiszen mindkettő a baktériumok melegágya lehet. Ha ezt nem tesszük meg, akkor szennyes vízben áztatjuk és többek között szalmonella valamint E.Coli baktériummal törölgetjük az edényeinket és az evőeszközeinket. Nem hangzik túl jól, igaz?

KONYHARUHA BAKI

A konyharuha cseréjéről is hajlamosak lehetünk elfeledkezni, pedig a szakértők szerint minden nap tisztát kellene használni, vagy legalább nagyon odafigyelni arra, hogy ne ugyanazzal törölgessük a kezünket, a konyhapultot, a tiszta edényt és még ki tudja, hogy mi mindent. Mert, ha nem ügyelünk erre, akkor kifejezetten segítjük a baktériumok terjedését a konyharuha használatával.

