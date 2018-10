Érkezhet hamarosan a Messenger-üzenetek törlése

Erre válaszul a cég bejelentette, hogy mindenki számára elérhetővé teszi majd a lehetőséget – számolt be róla az Origo.

A Facebook alkalmazásainak rejtett újdonságait folyamatosan figyelő Jane Manchun Wong szerint már a tesztelés késői fázisában tarthat az üzenetek visszavonására szolgáló funkció, amelyet láthatóan beépítettek a mobilos Messengerbe.

Facebook Messenger is finally working on "Unsend Message" in the app for everyone!

Tip @Techmeme pic.twitter.com/5OtQrmyID3

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) October 12, 2018