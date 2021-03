Egy új eljárással ritkábban lehet szükség biopsziára a mellrákszűréseknél

A mellrák a leggyakoribb halálos rákbetegség a nők esetében, időben történő felismerése azonban jelentősen megnöveli a túlélési esélyeket.

Az MRI (mágneses magrezonanciás képalkotás) olyan eljárás, mely segítségével felismerhető és osztályozható a mellszöveti tumor. Egyes esetekben azonban „túl pontos”, ezért további ellenőrző vizsgálatokra, sok esetben operációra van szükség, amely utólag szükségtelennek bizonyulhat.

A Bécsi Orvostudományi Egyetem (MedUni) szakértői először határozták meg a figyelembe veendő határértéket egy nem invazív képalkotó biomarker esetében. Ez plusz idő nélkül integrálható a vizsgálatba és 30 százalékkal csökkentheti az MRI-vizsgálatok utáni biopsziák arányát – közölte hétfőn az intézmény.

Breast #cancer screening recalls: simple #MRI measurement of the breast could avoid 30% of #biopsies.

Scientific findings instantly applicable in clinical practice. https://t.co/WshgMMAHUW pic.twitter.com/9aaSW7CJ43

— MedUni Wien (@MedUni_Wien) March 1, 2021