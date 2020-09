Bátor és példamutató mindennapi nőket díjaz a Nők Magyarországért Klub

Mostantól lehet szavazni azokra a jelöltekre, akik a koronavírus-járvány idején bátran, kitartóan és példamutatóan helytálltak.

Olyan hölgyekre lehet voksolni, akiknek munkája hozzájárult a járvány terjedésének lassításához, a betegség megelőzéséhez, gyógyításához, vagy munkájukkal egyszerűen csak jobb lett az életünk a veszélyhelyzetben.

A kezdeményezés egyik célja az is, hogy bemutasson olyan nőket, akik eddig nem voltak reflektorfényben, de fontos, hogy megismerjük őket és példaértékű munkájukat.

Négy kategóriában közel 500 jelölés érkezett, egészségügy, oktatás, szociális terület és egyéb kategóriákban lehetett jelölni. A jelölés lezárása után egy kategóriánként felállított szakértői bizottság előválogatást tartott és a klub tagjai is javaslatot tettek, de a végső nyerteseket a közönség szavazatai alapján hirdetik ki. A fődíj kategóriánként bruttó 5 millió forint, de különböző felajánlásoknak köszönhetően számos további díjjal is elismerik a jelölteket. A jelöltek profilja megtekinthető a Nők Magyarországért Klub weboldalán, ahol szavazni is lehet.

Szavazni is érdemes, mert a szavazók között gazdára talál több értékes nyeremény. Szavazatot kétféle módon lehet leadni: egyrészt online, a www.nokmagyarorszagert.hu – weboldalon a jelölt profiljánál a „rá szavazok” gombra kattintva, másrészt alapdíjas SMS-ben, a jelölt kódját elküldve. Kategóriánként egy szavazat küldhető.

„Örülök, hogy ilyen sok jelölés érkezett és a pályázatokból sok erős és tettre kész magyar nőt ismerhettünk meg, akik alázatos munkájukkal méltók az elismerésre.

Mindenkit jó szívvel bátorítok, hogy nézzék meg jelöltjeinket és adják le szavazatukat arra a hölgyre, aki a leginkább közel került a szívükhöz” – mondta Novák Katalin a Nők Magyarországért Klub elnöke.

📌Elindult a Nők Magyarországért Díj közönségszavazása! 📌Szavazni az alábbi oldalon tudnak:⬇️⬇️⬇️https://szavazas.nokmagyarorszagert.hu/ Közzétette: Novák Katalin – 2020. szeptember 15., kedd

Borítókép: Krasznai Erika ápolónő leveszi a védőfelszerelését az éjszakai műszak végén a koronavírussal fertőzött betegek fogadására kialakított Covid Ortopéd-Traumatológiai Osztályon a fővárosi Szent János Kórházban 2020. június 5-én