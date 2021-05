Annak örülünk leginkább, hogy maszk nélkül végre kapunk levegőt

A pünkösdi hétvége szombatján a koronavírus ellen beoltott magyarok száma elérte az ötmillió főt. Ennek apropóján a kormány újabb enyhítéseket jelentett be. Többek között azt, hogy közterületen immár nem kell maszkot hordanunk.

Pünkösdhétfőn indított közvélemény-kutatásunk során ezért arra voltunk kíváncsiak, leginkább miért örülnek olvasóink ennek az intézkedésnek.

A legtöbben, a válaszadók több mint fele (55 százalék) azt a lehetőséget jelölte meg, amely szerint azért örül, mert végre kap levegőt. Eleinte bizony sok álhír keringett arról, hogy a maszkhasználat miatt kevesebb oxigén jut a tüdőnkbe, így a vérünkbe és általa az agyunkba, és hogy ennek negatív következményei lehetnek a teljesítményünkre és az egészségünkre, a hiteles szakemberek ezeket a mendemondákat gyorsan cáfolták. Ennek ellenére megértjük olvasóinkat, hiszen mégiscsak egészen más, amikor végre újra beleszippanthatunk a tavaszi szellőbe, és érezhetjük a virágok, a fű és a fák illatát. És a szemüvegesek ezt még kiegészíthetik azzal is, hogy immár nemcsak szagolhatják, hanem végre láthatják is a körülöttük lévő világot, mert végre nem kell a maszk miatt folyton bepárásodó okuláré miatt bosszankodniuk.

Olvasóink ötödét (20 százalékát) leginkább az tölti el örömmel, hogy végre láthatják a másik ember mosolyát. Bizony, ez is óriási dolog! Mert ne feledjük: a mosoly gyógyítja azt, aki kapja, de azt is, aki adja. A koronavírus sok más mellett elvette tőlünk egymás mosolyát is, de most ezt is visszakaptuk, ezért becsüljük meg a korábbinál még jobban ezt a lehetőséget is, mondhatjuk úgy is, legyen ez is a járvány egyik nagy tanulsága számunkra, és mosolyogjunk egymásra még az eddigieknél is sokkalta többet!

A szavazók másik ötöde (ugyancsak 20 százaléka) a kedvezően alakuló járványügyi adatok mellett is az óvatosságra szavaz, ezért továbbra is hordja a maszkot. Könnyen lehet, hogy többségük még nem vette föl az oltást, és ez áll döntése hátterében, de az is lehet, hogy a vakcinának köszönhető védettség ellenére is óvatos. Bárhogyan legyen is, a jelen helyzetben az ő döntésük is érthető.

Olvasóink mindössze 5 százaléka tette a pipát az általunk viccesnek szánt válaszlehetőség mellé, amely szerint nem örülnek a járványügyi enyhítésnek, mert inkább takargatnák a fizimiskájukat. Reméljük, vették a lapot, és csak azért szavaztak erre, mert ők is megérezték benne az öniróniát. Felesleges is lenne ilyen szigorúnak lennünk magunkkal szemben, mert biztosak lehetünk benne, ha mosolygunk, bármilyen legyen is a fizimiskánk, gyógyító örömet szerzünk magunknak és másoknak is.