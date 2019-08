Acélból kovácsolták össze Nagy-Magyarország területeit Péderen

Abaúj-Torna ősi magyar aprófalvaival rendesen kibabrált a történelem. Trianon kettévágta, s úgy a perifériára küldte, hogy a térség elvesztette kapcsolatait az északi vidékekkel. De a Hazajáró épp az ilyen kihívásokat szereti: felhelyezni a turisztikai térképre az alig ismert vidékeket, bemutatni az egymástól mesterségesen elválasztott, de lassan újra összekapaszkodó magyar közösségeket.

A két műsorvezető, Kenyeres Oszkár és Jakab Sándor az M5 kulturális csatornán sugárzott szombati Hazajáró-epizódban járta be a Cserehát „csendben álmodó völgyeit”. Útközben az összefutottak az Edelényi Természetjárókkal, akikkel együtt a Rakaca völgyéből a Bódva mentére túráztak tovább az országos kéken, vezetőjükkel, Galvács Imrével. Így a kellemes társasággal együtt ismerhettük meg a Szalonnai-hegység sűrű erdős részeit.

Az erdő mély magányában imádták Istent a fehér csuhás pálosok, háromhegyi kolostorukban.

A Martonyi háromhegyi pálos kolostorról és a hit átörökítéséről az edelényi görögkatolikus iskola igazgatója, Barta József mesélt: „Az első, egyetlenegy magyar alapítású szerzetesrendről beszélünk, és óriási öröm, hogy itt állhatunk egy viszonylag épen megmaradt kolostorrom előtt. Hihetetlen nagy öröm és óriási érzés itt állni ezek előtt a romok előtt és köszönjük az Aggteleki Nemzeti Park igazgatóságának, hogy az egész kolostort megőrzik a jövőnek.”

Osziékat Péderen is örömmel várták. A középkorban virágzó település a török időkben az Erdélyi fejedelemséghez tartozott, így elkerülték az oszmán hordák. De későbbi hadi események és járványok miatt mégis elnéptelenedett, mígnem református magyarokkal újratelepítették. A falu máig megmaradt magyarnak. A magyar óvoda és iskola mellett sok kis jelképe utal a nemzethűségre.

Az élni akarást hirdeti egy Kopjafa is, rajta a felirat: Vagyunk, voltunk, leszünk, és rovással: maradunk.

A Nyomárkay kúria előtt álló életfa Rácz László kovácsmester és fia, Péter alkotása. Be is tértek a műhelybe, Rácz Lászlónál és kisebbik fiánál, Bálintnál megnézni és megérezni, hogyan is kovácsolódik az izzó vas, vele a barátság és a magyar jövő Péderen.

Rácz László a legújabb munkadarabját mutatta meg, amely izzó acélból készült méretes történelmi térkép darabokat formált: Most, majd a ti segítségetekkel együtt összecsatoljuk Nagy-Magyarország területeit. Ezen munka keretein belül lesz lyukasztás, melegítés, hajlítás…

Ez az az összekovácsolt haza, amit semmilyen erő nem tud szétszakítani.

A teljes adást itt tudja megnézni: